To oni wygrają "Taniec z Gwiazdami"?! Gwiazdor programu mówi wprost

"Taniec z Gwiazdami": Cztery pary walczą o Kryształową Kulę

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Już za chwilę przekonamy się kto zostanie zwycięzcą szesnastej edycji show.

Na krótko przed finałem z walką o Kryształową Kulę odpadła Blanka, którą wielu chętnie widziałoby w finale "Tańca z Gwiazdami". W rywalizacji pozostały cztery pary: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Tomasz Wolny i Daria Syta.

O tym, kto dołączy do grona zwycięzców programu przekonamy się 11 maja. Widzowie mają oczywiście swoich faworytów. Najgłośniej jest o parze numer osiem. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska nie tylko zachwycają tańcem, ale też umiejętnie podgrzewają wokół siebie atmosferę.

To oni wygrają "Taniec z Gwiazdami"?

Swoje typy ma również Rafał Maserak, który przypadkowo ujawnił, kto zdobędzie Kryształową Kulę. W jednym z wywiadów udzielonych przed finałem dał się ponieść emocjom i najprawdopodobniej zdradził, kto według niego wygra tegoroczną edycję.

Tanecznie mogę powiedzieć, że na pewno na prowadzenie wychodzą Filip z Agnieszką i Maria z Jackiem - ujawnił juror w rozmowie z portalem Party.

Swoje trzy grosze dorzucił również Michał Kassin. 32-letni tancerz w poprzednich sezonach "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" partnerował m.in. Roksanie Węgiel oraz Annie-Marii Siekluckiej. Z Roxie dotarli aż do finału. Ostatecznie zajęli drugie miejsce, ustępując pierwszeństwa Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke. Ku rozczarowaniu wielu, utalentowany tancerz nie dostał się do składu szesnastego sezonu programu.

Kontuzja sprawiła, że musiał przerwać treningi i nie pojawił się już w show (w pierwszych odcinkach tańczył podczas otwarć), to kibicuje innym. Ma też swoje typy.

Moim zdaniem największe szanse na wygraną ma Filip Gurłacz, aczkolwiek moją faworytką jest Marysia Jeleniewska. Swoim tańcem skradła moje serce - wyznał Michał w rozmowie z serwisem Plotek.

