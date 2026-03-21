Wróblewska o mrocznej stronie dziecięcej sławy! Przez lata o tym nie mówiła

Julia Wróblewska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność jako dziecko. Ogromną popularność przyniosła jej rola w filmie "Tylko mnie kochaj", gdzie wystąpiła u boku Macieja Zakościelnego. Produkcja szybko stała się hitem, a młoda aktorka w krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych twarzy w polskim kinie. Później pojawiała się także w popularnym serialu "M jak miłość", dzięki czemu przez kolejne lata była stale obecna na ekranach. Z czasem jednak zdecydowała się wycofać z życia medialnego i skupić na innych planach zawodowych.

Julia Wróblewska nie miała łatwego życia

Dziś Julia Wróblewska rzadziej pojawia się w show-biznesie. Zamiast planów filmowych wybrała pracę w branży technologicznej i spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy. Od czasu do czasu zgadza się jednak na rozmowy, w których wraca do swojej przeszłości w świecie filmu.

W jednym z wywiadów aktorka została zapytana, czy gdyby mogła cofnąć czas, ponownie zdecydowałaby się na karierę w show-biznesie jako dziecko. Przyznała, że mimo wszystko nie żałuje tej decyzji, choć dziś inaczej patrzy na wiele spraw związanych z pracą młodych aktorów.

Jej zdaniem w branży powinno się zwracać większą uwagę na dobro psychiczne najmłodszych. Podkreśliła, że dzieci grają często bardzo trudne emocje, których jeszcze nie potrafią w pełni zrozumieć. Dlatego obecność psychologa na planie filmowym powinna być standardem, zwłaszcza przy produkcjach o cięższym klimacie. Aktorka wspomniała także o tym, jak wyglądało jej życie w szkole po premierze filmu, który przyniósł jej ogromną popularność. Rozpoznawalność sprawiała, że rówieśnicy reagowali na jej obecność w bardzo różny sposób.

Mimo wszystko tak, ale kilka rzeczy bym zmieniła, szczególnie opiekę psychologa na planie. Moim zdaniem to powinien być wymóg. Dzieci grają emocje, których jeszcze nie rozumieją. Uważam, że dzieci nie mają narzędzi, żeby wyjść z roli tak, jak potrafi to dorosły. Wydaje mi się, że opieka psychologa na planie przy produkcjach bardziej thrillerowych, horrorach, w których też grałam, jest po prostu potrzebna - stwierdziła w "DDTVN".

Jak opowiadała, szczególnie pamięta momenty, kiedy starsze uczennice z pobliskiego gimnazjum próbowały się do niej dostać, aby porozmawiać czy zrobić sobie zdjęcie. Panował wtedy ogromny chaos, a zainteresowanie bywało tak intensywne, że sama nie zawsze wiedziała, jak na nie reagować. Zdarzały się też sytuacje, które dziś wspomina z dużym zdziwieniem. Jedna z osób miała podobno zemdleć na jej widok, innym razem ktoś nagle podbiegł i zaczął ją przytulać. Jak przyznała, dla dziecka, które dopiero uczy się funkcjonować w świecie popularności, takie reakcje mogą być naprawdę trudne.

Najdziwniejsze było chyba to, jak po premierze "Tylko mnie kochaj" dzieciaki zachowywały się w szkole. Mieliśmy gimnazjum nad naszą podstawówką. Gimnazjalistki, zakochane wtedy w Maćku (Zakościelnym), chciały mnie dosłownie rozszarpać, nie w sensie nienawiści, tylko bardzo chciały się do mnie dostać, porozmawiać. Było tyle osób, totalny chaos. Miałam też sytuację, kiedy ktoś zemdlał na mój widok, albo kiedy ktoś rzucił się na mnie i zaczął mnie przytulać. Było trochę takich dziwnych akcji - mówiła w programie.

