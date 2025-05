Zdzisława Sośnicka ma ogromny problem. Co się dzieje? Ktoś włamał się na konto 79-letniej gwiazdy!

Co się dzieje z facebookowym profilem Zdzisławy Sośnickiej? Wygląda na to, że konto 79-letniej gwiazdy zostało przejęte przez hakerów, bo zaczęły pojawiać się na nim dziwne nagrania kompletnie niezwiązane z działalnością zawodową albo życiem prywatnym piosenkarki. To nie lada problem.