Żora Korolyov skończyłby 38 lat. Tak wygląda jego nowy grób!

Żora Korolyov był młody, roześmiany, sympatyczny, a przede wszystkim szalenie utalentowany. Był rok 2007, kiedy tancerz, zaledwie 20-letni, oszołomił widzów "Tańca z Gwiazdami" i skradł serca jurorów tanecznego show. Miał energii za trzech, błysk w oku i chłopięcy urok. A jak szalał na parkiecie!

Pochodził z Ukrainy i tam odnosił pierwsze sukcesy. W 2003 r. przeniósł się do Polski, a dwa lata później zaczął profesjonalnie tańczyć z Izabelą Janachowską. Później podczas zawodów partnerowała mu Blanka Winiarska. W "Tańcu z Gwiazdami" Żora trenował Kasię Cerekwicką, Isis Gee, Agnieszkę Cegielską, Karolinę Gorczycę, Dominikę Gwit i Martynę Kupczyk.

Żora wykorzystał swoje 5 minut sławy

Korolyov tańczył z gwiazdami, a wkrótce sam stał się gwiazdą. Grał w "Egzaminie z życia" i w "Tylko miłość", wystąpił w "Jak oni śpiewają". Pokazał się także w rolach epizodycznych w "Niani", "Kochaj i tańcz" czy "Ojcu Mateuszu". Rozwijał swoją karierę w show-biznesie, ale interesował się także sportem - piłką nożną i prowadził własny biznes.

Umiejętnie wykorzystał sławę, jaką przyniósł mu "Taniec z Gwiazdami". Na karierę nie mógł narzekać!

Był oddanym ojcem

Ale Żora był nie tylko tancerzem i aktorem. Choć zmarł zdecydowanie za wcześnie, doczekał się córki. Dziewczynka przyszła na świat w 2010 r. i była owocem małżeństwa Korolyova z Anną. Niestety, związek z mamą Soni rozpadł się, kiedy dziewczynka miała 7 lat.

Ostatnią partnerką Żory była Ewelina Bator, która długo nie mogła podnieść się po śmierci ukochanego. Tancerz pozostawił ją i niespełna 11-letnią córkę.

Zmarł nagle. Teraz miałby 38 lat

Korolyov żył intensywnie, ale nikt nie spodziewał się, że umrze w tak młodym wieku i to na zawał serca. Był koniec grudnia 2021 r. Żora zasłabł w domu i mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. To był szok i dla jego bliskich, i dla fanów, którzy śledzili karierę tancerza. Po jego nagłej śmierci przeprowadzona została sekcja zwłok.

Informuję, że prokuratura dysponuje wstępnymi wynikami przeprowadzonej sekcji zwłok. Dobro postępowania, jak również rodziny zmarłego nie pozwala na ich przedstawienie. Wskazuję przy tym, że prokuratura oczekuje na ostateczną opinię sądowo-lekarską, dotyczącą przyczyny zgonu pokrzywdzonego - mówiła "Super Expressowi" Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Żorę pochowano w Warszawie na cmentarzu komunalnym Północnym. Nieco ponad 2 lata temu w miejscu spoczynku tancerza pojawił się nowy pomnik - skromny, o minimalistycznej formie, ale piękny.

Na jasnej płycie znajduje się ciemny krzyż, a pod nim imię i nazwisko zmarłego oraz daty narodzin i śmierci. Przy krzyżu umieszczono wizerunek tancerza, który na odwiedzających spogląda łagodnym spojrzeniem i dzieli się swoim charakterystycznym uśmiechem.

Grób jest bardzo zadbany i zmienia się wraz z porami roku. Bliscy układają tam różne kwiaty, wianki, wiązanki, znicze lub lampiony. Ale jest coś jeszcze - mała, biała figurka anioła z napisem "Pamiętamy o tobie". Anioł "strzeże" Żory, a odwiedzającym grób łamie serca, przypominając o kruchości życia.

Żora Korolyov 6 października 2025 r. skończyłby 38 lat.

