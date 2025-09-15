Monika Mrozowska, znana z "Rodziny zastępczej", jest matką czwórki dzieci z trzema partnerami.

Aktorka otwarcie mówi o wyzwaniach i specyfice życia w patchworkowej rodzinie. Jakiś czas temu doszło do publicznej dyskusji na temat alimentów, w którą zaangażowany był jeden z jej byłych partnerów.

Dowiedz się, jak wygląda życie prywatne Moniki Mrozowskiej.

Monika Mrozowska zdobyła popularność dzięki roli w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś znana jest głównie jako influencerka, ale też mama czwórki dzieci, które ma z trzema kolejnymi partnerami.

Monika Mrozowska tylko raz stanęła na ślubnym kobiercu. Przez lata związana była z Maciejem Szaciłłą

Monika Mrozowska w 2003 roku wyszła za Macieja Szaciłłę, z którym tworzyła medialny duet – razem prowadzili m.in. kącik kulinarny w "Dzień dobry TVN". Para doczekała się dwóch córek: Karoliny i Jagody.

Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. W 2012 roku media poinformowały o rozwodzie aktorki i kucharza.

Monika zdecydowała o rozwodzie i ja jej decyzję uszanowałem. (...) Koncentruję się na tym, co jest. A w tej chwili poza córkami nic z Moniką mnie nie łączy

- mówił Maciej Szaciłło w rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium".

Po latach relacje byłych małżonków stały się poprawne, a dziś oboje podkreślają, że priorytetem są dla nich dzieci.

Monika Mrozowska zakochała się w operatorze kamery. Para doczekała się syna

Jeszcze przed oficjalnym rozwodem Mrozowska związała się z operatorem TVN Sebastianem Jaworskim. Para doczekała się syna Józefa. W 2016 roku zaręczyli się, jednak ich relacja nie przetrwała.

Ponad rok temu podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Byłam na terapii dla par. Po jakimś czasie usłyszałam, że to nie ma sensu. I gdy już oswoiłam się na dobre z myślą, że mogę być sama z trójką dzieci i że jest mi w tym stanie dobrze... zakochałam się

- pisała w 2019 roku na Instagramie.

Mimo rozstania celebrytka stara się utrzymywać z byłym partnerem dobre relacje dla dobra syna.

Maciej Auguścik-Lipka – ojciec najmłodszego dziecka Moniki Mrozowskiej

W styczniu 2021 roku aktorka urodziła czwarte dziecko – syna Lucjana. Jego ojcem jest producent eventowy i fotograf Maciej Auguścik-Lipka. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i zakończył się niedługo po narodzinach chłopca.

Odkąd Lucek skończył rok, jego tata zajmuje się nim średnio co drugi dzień. W pozostałych przypadkach jest to albo opieka pół na pół, albo co drugi weekend

- mówiła aktorka w rozmowie z "Party".

Patchworkowa rodzina Moniki Mrozowskiej

Monika Mrozowska wielokrotnie podkreślała, że życie w patchworkowej rodzinie nie jest łatwe, ale można je ułożyć tak, by służyło wszystkim.

Mam świadomość, że osobom, które żyją w klasycznych związkach, może być trudno to zrozumieć, ale jeśli mam wybierać pomiędzy szczęśliwym związkiem a szczęściem dzieci, zawsze wybiorę to drugie. Wielu pewnie uważa, że to powinno iść ze sobą w parze. W moim przypadku to się nie udało. Mam jednak poczucie, że mimo że wychowujemy nasze dzieci w kilku domach, to robimy to przynajmniej dobrze. Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najmniej poturbowane weszły w dorosłość. I myślę, że nam się to udaje

- mówiła była gwiazda "Rodziny zastępczej" w wywiadzie dla Plejady.

Mrozowska i afera alimentacyjna. Były mąż poczuł się urażony

Choć Mrozowska deklarowała, że z Maciejem Szaciłłą potrafi się porozumieć, jakiś czas temu między byłymi małżonkami doszło do publicznej wymiany zdań. Aktorka napisała w mediach społecznościowych:

Jestem samodzielną matką z 4 dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami. Pracuję, czasami bardzo ciężko od 25 lat. Ćwierć wieku w pracy. Pracuję po to, żeby mnie i moim dzieciom niczego nie brakowało.

Na te słowa zareagował jej były mąż:

Pisząc o tym, jak samotnie dba o dzieci i bierze za nie odpowiedzialność, pominęła rolę trzech ojców, również finansową w życiu swoich dzieci. I uważam, że jest to krzywdzące. Krzywdzące dla mnie i dla wielu ojców, którzy po rozwodzie kochają i zajmują się dziećmi

- napisał Maciej Szaciłło.

W 2024 roku w rozmowie z Żurnalistą Monika Mrozowska przyznała, że jest zakochana. Niedawno z nowym partnerem wybrała się nad Bałtyk, co uwiecznili paparazzi.

Majka z Rodziny zastępczej przeszła niesamowitą metamorfozę. Tak przez lata zmieniła się Monika Mrozowska!