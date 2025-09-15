- Monika Mrozowska, znana z "Rodziny zastępczej", jest matką czwórki dzieci z trzema partnerami.
- Aktorka otwarcie mówi o wyzwaniach i specyfice życia w patchworkowej rodzinie. Jakiś czas temu doszło do publicznej dyskusji na temat alimentów, w którą zaangażowany był jeden z jej byłych partnerów.
- Dowiedz się, jak wygląda życie prywatne Moniki Mrozowskiej.
Monika Mrozowska zdobyła popularność dzięki roli w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś znana jest głównie jako influencerka, ale też mama czwórki dzieci, które ma z trzema kolejnymi partnerami.
Monika Mrozowska tylko raz stanęła na ślubnym kobiercu. Przez lata związana była z Maciejem Szaciłłą
Monika Mrozowska w 2003 roku wyszła za Macieja Szaciłłę, z którym tworzyła medialny duet – razem prowadzili m.in. kącik kulinarny w "Dzień dobry TVN". Para doczekała się dwóch córek: Karoliny i Jagody.
Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. W 2012 roku media poinformowały o rozwodzie aktorki i kucharza.
Monika zdecydowała o rozwodzie i ja jej decyzję uszanowałem. (...) Koncentruję się na tym, co jest. A w tej chwili poza córkami nic z Moniką mnie nie łączy
- mówił Maciej Szaciłło w rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium".
Po latach relacje byłych małżonków stały się poprawne, a dziś oboje podkreślają, że priorytetem są dla nich dzieci.
Monika Mrozowska zakochała się w operatorze kamery. Para doczekała się syna
Jeszcze przed oficjalnym rozwodem Mrozowska związała się z operatorem TVN Sebastianem Jaworskim. Para doczekała się syna Józefa. W 2016 roku zaręczyli się, jednak ich relacja nie przetrwała.
Ponad rok temu podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Byłam na terapii dla par. Po jakimś czasie usłyszałam, że to nie ma sensu. I gdy już oswoiłam się na dobre z myślą, że mogę być sama z trójką dzieci i że jest mi w tym stanie dobrze... zakochałam się
- pisała w 2019 roku na Instagramie.
Mimo rozstania celebrytka stara się utrzymywać z byłym partnerem dobre relacje dla dobra syna.
Maciej Auguścik-Lipka – ojciec najmłodszego dziecka Moniki Mrozowskiej
W styczniu 2021 roku aktorka urodziła czwarte dziecko – syna Lucjana. Jego ojcem jest producent eventowy i fotograf Maciej Auguścik-Lipka. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i zakończył się niedługo po narodzinach chłopca.
Odkąd Lucek skończył rok, jego tata zajmuje się nim średnio co drugi dzień. W pozostałych przypadkach jest to albo opieka pół na pół, albo co drugi weekend
- mówiła aktorka w rozmowie z "Party".
Patchworkowa rodzina Moniki Mrozowskiej
Monika Mrozowska wielokrotnie podkreślała, że życie w patchworkowej rodzinie nie jest łatwe, ale można je ułożyć tak, by służyło wszystkim.
Mam świadomość, że osobom, które żyją w klasycznych związkach, może być trudno to zrozumieć, ale jeśli mam wybierać pomiędzy szczęśliwym związkiem a szczęściem dzieci, zawsze wybiorę to drugie. Wielu pewnie uważa, że to powinno iść ze sobą w parze. W moim przypadku to się nie udało. Mam jednak poczucie, że mimo że wychowujemy nasze dzieci w kilku domach, to robimy to przynajmniej dobrze. Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najmniej poturbowane weszły w dorosłość. I myślę, że nam się to udaje
- mówiła była gwiazda "Rodziny zastępczej" w wywiadzie dla Plejady.
Mrozowska i afera alimentacyjna. Były mąż poczuł się urażony
Choć Mrozowska deklarowała, że z Maciejem Szaciłłą potrafi się porozumieć, jakiś czas temu między byłymi małżonkami doszło do publicznej wymiany zdań. Aktorka napisała w mediach społecznościowych:
Jestem samodzielną matką z 4 dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami. Pracuję, czasami bardzo ciężko od 25 lat. Ćwierć wieku w pracy. Pracuję po to, żeby mnie i moim dzieciom niczego nie brakowało.
Na te słowa zareagował jej były mąż:
Pisząc o tym, jak samotnie dba o dzieci i bierze za nie odpowiedzialność, pominęła rolę trzech ojców, również finansową w życiu swoich dzieci. I uważam, że jest to krzywdzące. Krzywdzące dla mnie i dla wielu ojców, którzy po rozwodzie kochają i zajmują się dziećmi
- napisał Maciej Szaciłło.
W 2024 roku w rozmowie z Żurnalistą Monika Mrozowska przyznała, że jest zakochana. Niedawno z nowym partnerem wybrała się nad Bałtyk, co uwiecznili paparazzi.