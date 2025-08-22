Główną atrakcją wieczoru okazał się tort przygotowany przez Annę Lewandowską. Żona piłkarza postawiła na poczucie humoru i lekki dystans – na cieście znalazła się zabawna dedykacja podsumowująca wiek solenizanta w oryginalny sposób - "Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się na 10 – łącznie 37 lat". Całość uzupełniły efektowne balony i dekoracje, które nadały uroczystości lekki, rodzinny klimat.

Nie mogło zabraknąć córek Lewandowskich, które wraz z mamą złożyły tacie życzenia. To właśnie momenty spędzone z najbliższymi Robert później szczególnie podkreślał, dzieląc się kilkoma zdjęciami w mediach społecznościowych. Widać na nich, że nawet wśród sportowych sukcesów i licznych obowiązków to właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza.

Wśród zaproszonych gości pojawił się także Wojciech Szczęsny wraz z żoną Mariną. Obie pary od lat utrzymują bliskie relacje, a wspólne świętowanie kolejnego jubileuszu Lewandowskiego było tego najlepszym dowodem. Atmosfera wieczoru była swobodna, pełna żartów, wspomnień i rozmów o sprawach dalekich od futbolu.

Choć nie była to huczna impreza w stylu wielkich bankietów, wszystko wskazuje na to, że właśnie taki sposób świętowania najbardziej odpowiada Lewandowskiemu. Rodzinne spotkanie z najbliższymi, obecność sprawdzonych przyjaciół i chwila wytchnienia od sportowych emocji – to najlepszy prezent, jaki mógł dostać w swoje 37. urodziny.

Sportowy prezent będzie mógł sobie sprawić sam już w sobotę. Wiele bowiem wskazuje na to, że Lewandowski znajdzie się w kadrze na wyjazdowy mecz z Levante w 2. kolejce La Ligi. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Polaka zabrakło, bo zmagał się z kontuzją, ale nasz reprezentant od kilku dni trenuje na pełnych obrotach, a hiszpańska prasa nie ma wątpliwości, że z jego zdrowiem wszystko jest już w porządku.

