Lech marzy o awansie do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jednak na starcie sezonu jest w dołku. Czy wydostanie się z niego i poradzi sobie w pierwszym meczu z Breidablik Kopavogur w II rundzie eliminacji? Kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko? Poniżej przedstawiamy kilku zawodników mistrza Islandii i ich urocze partnerki.

Gunnlaugsson zagra hit zespołu Metallica

Kapitanem Breidablik jest bramkostrzelny środkowy pomocnik - Hoskuldur Gunnlaugsson, który z klubem dwa razy był mistrzem, zdobył Puchar Islandii, a dwukrotnie sięgnął także po Superpuchar. Występował w kadrze Islandii. To człowiek wielu talentów. Nie skupia się tylko na piłce, ale jest uzdolniony muzycznie. W mediach społecznościowych zamieszczał nagrania pokazując skalę swoich możliwości.

Gunnlaugsson gra na pianinie, a także na gitarze. Zagrał m.in. przebój "Hey Joe" legendarnego Jimmy'ego Hendrixa czy hit "Nothing Else Matters" grupy Metallica. Związany jest z Sarą Katrin. Ostatnio zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka. Pochwalił się także ukończeniem Uniwersytetu w Reykjaviku.

Einarsson zaręczył się w Warszawie

W środku pomocy występuje także Viktor Karl Einarsson. W tej edycji strzelił dwa gole w rewanżowym meczu z mistrzem Albanii. Jest w związku z Jonina Thordis, która mocno go wspiera. Cieszyła się z nim po zdobyciu mistrzostwa Islandii w 2024 roku. W tym roku odpoczywali na Teneryfie. Co ciekawe, w czerwcu ubiegłego roku para przebywała w Warszawie. W mediach społecznościowych pokazali moment zaręczyn, który miał miejsce w urokliwym miejscu: przed Zamkiem Królewskim! Miłość Islandczyka z wykształcenia jest prawniczką i koszykarką. Najwyraźniej pokochali stolicę Polski. Przed miesiącem na Instagramie opublikowała zdjęcie z zawodnikiem, w czułych objęciach na Starym Mieście. Dodała do tego komentarz, że są razem od ośmiu lat.

Bjarnason odwiedzał Barcelonę i Liverpool

Aron Bjarnason występuje na skrzydle. Grywał na Węgrzech i w Szwecji. Od ponad dziesięciu lat związany jest z Karen Sol, która jest lekarzem. Para ma córeczkę. Przed laty odpoczywali m.in. w Barcelonie. Wybrali się także na mecz klubu z Katalonii. Podczas jednych z urodzin Islandczyk obserwował z trybun spotkanie Liverpoolu, ubrany w barwy mistrza Anglii.

David Ingvarsson też wybrał się do Warszawy

David Ingvarsson jest obrońcą w mistrzu Islandii. Jego dziewczyna to Alexandra Einarsdottir. Piłkarz występował w Danii. Przed miesiącem para spędziła czas w warszawie. "Szalony weekend za nami" - taki wpis zamieściła w mediach społecznościowych. Wynika z tego, że w stolicy parze towarzyszył Viktor Karl Einarsson ze swoją ukochaną.

Kristinn Steindorsson i jego ukochana Thelma

Doświadczony pomocnik Kristinn Steindorsson grał m.in. w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Tworzy szczęśliwą rodzinę z Thelmą Rut Svansdottir. Mają czteroletniego synka, któremu dali na imię Marel Rosar. Jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych synek przepada za samochodami i piłką. Małżeństwo lubi podróżować. Odwiedzili wiele miejsce, m.in. Londyn, Sztokholm, ale były też wypady do Hiszpanii czy Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Steindorsson ma uprawnienia trenera personalnego.

