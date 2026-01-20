Dzięki unijnemu programowi KPO mamy więcej udogodnień także w obszarze zdrowia

Po pandemii Unia Europejska uruchomiła możliwość wykorzystania przez kraje członkowskie, czyli także Polskę, dodatkowych funduszy. Każdy kraj musiał przedstawić założenia swojego KPO. W KPO chodziło o to, by zabezpieczyć się w razie wystąpienia kolejnego kryzysu, takiego jakim była pandemia. Polska postawiła m.in. na cyfryzację. Dzięki temu łatwiej będzie skorzystać z oferty ochrony zdrowia.

Centralna e-rejestracja

To system szybkiego umawiania terminów badań oraz wizyt u specjalisty, ale także ich odwoływania czy zmiany terminu. Na razie można się zapisywać na cytologię i mammografię oraz na pierwszą wizytę u kardiologa, od sierpnia będą dostępne kolejne badania i konsultacje. Wszystkie wolne terminy na te badania i wizyty w całej Polsce widać w systemie. Można szukać terminu w placówkach o określonej odległości od domu. Bez dzwonienia czy jeżdżenia.

Pacjent zapisuje się do centralnej e-rejestracji przez IKP lub aplikację na smartfon mojeIKP. Może go też zapisać pracownik przychodni.

System przypomni ci o wizycie, więc jej nie pominiesz. Łatwiej też zrezygnować z wizyty, dzięki czemu inny pacjent będzie mógł skorzystać z tego terminu. Przeniesienie wizyty na inny termin, również jest bardzo proste. Jeśli nie znajdziesz dogodnego terminu, możesz zapisać się do poczekalni. System będzie za ciebie „pilnował kolejki” i automatycznie, w momencie pojawienia się wolnego terminu, zapisze cię na wizytę.

Centralna e-rejestracja objęła także usługi świadczone nie w placówkach, ale także mobilnie (mammobusy, cytobusy), na czym zyskają przede wszystkim mieszkańcy rejonów oddalonych od przychodni.

W tym roku do obsługi zostanie włączony tzw. VoiceBot. Jeśli nie posługujesz się internetem i wolisz załatwiać sprawy telefonicznie, będziesz mógł to zrobić „rozmawiając” z automatem i odpowiadając na jego pytania.

e-Profil Pacjenta

To narzędzie dla lekarza. Ważne informacje o stanie zdrowia pacjenta dostępne są w jednym miejscu w prosty sposób. e-Profil zapewni lekarzowi wgląd w: e-recepty pacjenta z ostatniego roku, e-skierowania i informacje przekazane przez placówki do NFZ w związku z e-skierowaniami, zdarzenia medyczne, alerty dotyczące nieprawidłowości lub istotnych zdarzeń w danych pacjenta (np. informację, że pacjent ma przepisanych za dużo leków z jednej grupy, że niedawno był hospitalizowany), panoramę zdrowia pacjenta na podstawie wszystkich dostępnych danych w systemie e-zdrowia z ostatniego roku. Pacjent będzie miał dostęp do e-profilu na swoim Internetowym Koncie Pacjenta – w formie uproszczonej.

E-konsylium

Zwołanie konsylium lekarskiego to dziś proces, który wymaga od lekarzy dużo czasu, a w niektórych przypadkach - przemieszczenia się między placówkami. E-konsylium to zmieni. Umożliwi lekarzom zdalne konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin i wspólne podejmowanie decyzji o dalszym leczeniu.

DOM

To monitoring stanu zdrowia, osób, które są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych. Dotyczy:

profilaktyki: dla osób, które są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych,

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów wymagających stałej opieki specjalistycznej,

opieki koordynowanej w ramach niektórych świadczeń POZ.

System będzie wykorzystywał dane pozyskane z rozmaitych aplikacji i wyrobów medycznych (np. opaska) i danych wypełnianych przez pacjentów w tzw. „dzienniczku pacjenta” udostępnionym w IKP i mojeIKP. Lekarz czy pielęgniarka będą mieli dostęp do tych danych bez wizyty pacjenta w przychodni. Pacjent będzie mógł kontrolować swój stan zdrowia widząc zmiany. Lekarz zyska szerszy obraz zdrowia pacjenta, co pozwoli na lepsze dostosowanie metod leczenia. Ułatwi to również pomoc pacjentowi podczas teleporady. Początkowo system zdalnego monitorowania zdrowia obejmie specjalistyczną diagnostykę kardiologiczną i diabetologiczną oraz monitorowanie w zakresie profilaktyki. W dalszym etapie rozwoju do narzędzia będą włączane kolejne obszary zdrowotne.

Platforma Usług Inteligentnych (PUI)

Platforma Usług Inteligentnych umożliwi wprowadzenie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do placówek medycznych w całym kraju. Pomoże ona w analizie zdjęć rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć postawienie właściwej diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.