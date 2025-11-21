Od zmęczenia do diagnozy. Joanna opowiada o walce z chłoniakiem

Aleksandra Sokołowska
Aleksandra Sokołowska
2025-11-21 13:03

Posłuchaj poruszającej opowieści Joanny, która z niezwykłą determinacją pokonała nowotwór krwi. Jej historia to dowód na to, że siła do walki i akceptacja siebie są kluczem do przetrwania najtrudniejszych chwil. To kolejny odcinek podcastu "Siła kobiet".

Mroczki przed oczami po wstaniu z łóżka? To może być pierwszy znak problemów z sercem

i

Autor: monkeybusinessimages Młoda kobieta w piżamie siedzi na brzegu łóżka z głową w dłoniach, wyglądając na zmęczoną lub zaniepokojoną po przebudzeniu. Scena symbolizuje objawy hipotensji ortostatycznej, mroczków przed oczami i zawrotów głowy po wstaniu, o których można przeczytać na portalu Poradnik Zdrowie.

Historia Joanny to opowieść o sile, determinacji i niezwykłej akceptacji siebie w obliczu choroby. Zaczęło się niewinnie – od przewlekłego zmęczenia, które z czasem przerodziło się w poważne problemy z wydolnością i rytmem serca. "Zaczęłam być zmęczona. To był początek października, rok 2022" – wspomina Joanna w "Sile kobiet". Lekarze początkowo podejrzewali chorobę cywilizacyjną, diagnozując zapalenie osierdzia. Niestety, prawdziwa przyczyna dolegliwości okazała się znacznie poważniejsza.

"Ma Pani guza": Diagnoza, która zmieniła wszystko

Po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu, bólach i kolejnych badaniach, Joanna usłyszała diagnozę, która na zawsze zmieniła jej życie: nowotwór krwi, chłoniak. "Lekarz przyszedł do mnie i mówi: mam dla pani dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że wiemy, co pani jest, a zła jest taka, że ma pani guza" – wspomina ten trudny moment.

Walka z chorobą: Czas przemiany i akceptacji

Mimo przerażającej diagnozy Joanna nie poddała się. Zamiast rozpaczać, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Chemioterapia, choć wyniszczająca, stała się dla niej czasem wewnętrznej przemiany i akceptacji. "Potraktowałam ten czas jako czas takiej wewnętrznej przemiany, bo doszłam do wniosku, że jednak czegoś ta choroba uczy, jak człowiek się tak znajduje na krawędzi śmierci".

Siła w akceptacji

Jednym z najbardziej poruszających momentów w historii Joanny była chwila, gdy po utracie włosów spojrzała w lustro i powiedziała: "Wyglądam zajebiście". To nie był wyraz desperacji, lecz prawdziwej akceptacji siebie i swojego ciała, mimo choroby. "W każdym momencie znajdowałam sobie coś, co było w całym tym procesie takie fajne" – mówi Joanna w podcaście "Siła kobiet".

Czytaj też: Love bombing. Gdy miłość staje się pułapką

Potęga umysłu: Programowanie zdrowia

Joanna wierzy w potęgę umysłu i jego wpływ na zdrowie. Uważa, że chorobę można "zaprogramować" negatywnymi myślami i emocjami. "Bardzo uwierzyłam w potęgę umysłu i w to, że człowiek może sam sobie zrobić takiego psiusa, programując złą przyszłość dla siebie" – mówi. Dlatego tak ważne jest dla niej pozytywne nastawienie i kontrola nad swoimi myślami.

Myślcie pozytywnie, bo nawet w świecie, który może wam się aktualnie nie podobać, zastanówcie się, czy możecie coś zrobić i czy możecie to zmienić

Posłuchaj historii Joanny. To kolejny odcinek podcastu "Siła kobiet". Ten i inne odcinki podcastu na Mediateka.pl.

Siła Kobiet
Joanna: Pokonałam chłoniaka! Inspirująca historia o diagnozie, walce i potędze umysłu. SIŁA KOBIET
Siła Kobiet
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki