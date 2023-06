Był taniec na weselu, będą łzy na pogrzebie. Ostatnie pożegnanie 18-letniej Kasi

Wypadek w Boksycce

W nocy z 27 na 28 maja Zenon R. (+72 l.), jego syn Paweł (+43 l.), synowa Agnieszka (+38 l.), ich syn Adrian (+19 l.) z przyjaciółką Kasią (+18 l.) i drugi syn małżeństwa Ernest (16 l.) bawili się na imprezie weselnej. Po godz. 4.00 w nocy mieli rozjechać się do domów, jednak niestety na wysokości wsi Boksycka w ich auto marki fiat punto uderzył rozpędzony mercedes. Pojazdem kierował 37-letni Piotr M. Mężczyzna był pijany i pod wpływem narkotyków. Niestety, pięć osób z fiata punto nie przeżyło wypadku. Ocalał jedynie 16-letni Ernest, który trafił do szpitala w łodzi. Lekarze walczą o jego życie. Kierowca mercedesa został zatrzymany. Do aresztu nie trafi, bo sąd uznał, że jego stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie czynności i pobyt za kratkami. Za spowodowanie wypadku, w wyniku którego zginęło 5 osób, grozi mu 12 lat więzienia.

Pogrzeb 18-letniej Kasi

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim opublikowało informację o pogrzebie 18-letniej Kasi. Towarzysząca Adrianowi na weselu, absolwentka wspomnianej szkoły, zostanie pochowana w najbliższy piątek (2 czerwca). Masza żałobna zostanie odprawiona w Kościele Wszystkich Świętych we Wszechświętych o godz. 14.00. Ciało 18-latki zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.