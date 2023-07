Co za koszmar

Osielec. Kierowca ciężarówki wypadł z kabiny podczas kontroli. Był totalnie pijany

W Osielcu (powiat suski) policja zatrzymała 25-letniego kierowcę ciężarówki, który jadąc drogą krajową nr 28 stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Na zachowanie mężczyzny poskarżył się inny kierowca, będący świadkiem, jak ciężarowe volvo porusza się slalomem i zjeżdża na pobocze. Gdy mundurowi dotarli na miejsce ciężarówka była już zaparkowana. Na widok mundurowych kierowca próbował się schować, a po otwarciu drzwi do kabiny pojazdu... wypadł z niej. Policjanci poczuli od niego silną woń alkoholu. Co prawda młody mieszkaniec powiatu nowosądeckiego twierdził, że nie pił alkoholu, jednak jego słowa szybko zostały zweryfikowane. Badanie dało wynik 2,78 promila.

Jaka kara grozi nieodpowiedzialnemu kierowcy?

Policjanci zatrzymali już prawo jazdy należące do nieodpowiedzialnego kierowcy. Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej 3 lata oraz grzywna w wysokości nie mniejszej niż 5000 złotych. 25-latek jest zawodowym kierowcą, w związku z tym musi się również liczyć z utratą pracy.

