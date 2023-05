Co to było?!

Zanim na kortowskiej sceny staną gwiazdy polskiej muzyki, Kortowiada 2023 rozpocznie się Biegiem o Złotego Dzika. Start o godz. 15 na Górce Kortowskiej. O godz. 16 w Domach Studenckich rozpocznie się Kosmiczny Wystrój Akademików. O godz. 19:00 kolejne sportowe emocje, bowiem w hali przy ul. Prawocheńskiego rozpocznie się VIII Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach. Środowe atrakcje zakończy Silent Party. Początek o godz. 21. w namiocie przy Centrum Konferencyjnym.

Kortowiada 2023. W czwartek (25 maja) parada i pierwsze koncerty

Oficjalny start Kortowiady 2023 zaplanowano na czwartek (25 maja). Wtedy to o godz. 9:30 wyruszy Parada Wydziałów, podczas której przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Aleksandra Siwiecka odbierze symboliczny klucz w ramach przekazania władzy przez prezydenta miasta, Piotra Grzymowicza oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Jerzego Przyborowskiego. Po dotarciu na parking za Biblioteką UWM studenci będą mogli wziąć udział w Wielkim Kortowskim Karaoke. O godz. 13 na placu za Wydziałem Nauk Technicnych rozpocznie się kolejne sportowe wydarzenie – Bój Wydziałów. O godz. 15 na terenie zielonym pomiędzy DS4 i DS6 pierwszym Turnieju Flanek Sportowych. W tym samym czasie w namiocie przy Centrum Konferencyjnym rozpocznie się Festiwal Gier Planszowych.

Pierwszy koncert podczas Kortowiady 2023 rozpocznie się o godz. 17:30. Pół godziny wcześniej otwarte zostaną bramy festiwalu i posiadający opaski uczestnicy będą mogli zacząć gromadzić się na Plaży Kortowskiej. W czwartek (25 maja) na Scenie Głównej wystąpią:

Zalia,

Bryska,

Enej,

Mrozu,

Białas,

Molesta Ewenement

Kortowiadowy czwartek to nie tylko muzyka, ale i filmy. O godz. 19 rozpocznie się pierwsza odsłona Kina Plenerowego. Uczestnicy obejrzą filmy "Shrek" oraz "Straszny film". Silent Party rozpocznie się o 21:00.

Kortowiada 2023. Kto zagra w piątek (26 maja)?

Piątek (26 maja) podczas Kortowiady 2023 rozpocznie się bardzo wcześnie, bo od zmagań siłączy na orlikach podczas KortoStrong . O godz. 15 w namiocie przy Centrum Konferencyjnym rozpocznie się Speed Dating. Podczas piątkowych koncertów usłyszymy m.in. Błażej Króla i Ralpha Kaminskiego. Obok nich zagrają Michał Szczygieł, White 2115 oraz Oki. Od 19:00 wyświetlane będą kolejne filmy w ramach Kina Plenerowego – "Lara Croft Tomb Rider: Kolebka życia" oraz "Dziennik Bridget Jones". O 21:00 po raz kolejny w namiocie przy Centrum Konferencyjnym zgromadzą się fani Silent Party.

Sobota (27 maja) to ostatni dzień Kortowiady 2023. Co w programie?

Sobota (27 maja) to ostatni dzień Kortowiady. Rozpocznie się on od Boju Akademików. Start o godz. 11 na terenie zielonym pomiędzy DS4 i DS6. W tym samym miejscu od 15:00 trwać będzie drugi Turniej Flanek Sportowych. O tej samej porze zacznie się także kolejna odsłona Festiwalu Gier Planszowych. Od 17:00 znowu otworzą się bramy festiwalu, a na kortowiadowej scenie tego dnia pojawi się Julia Rocka, Igo, Kult, Gibbs oraz Sarius. W czasie, gdy nadal będą trwały koncerty, wyświetlone zostaną za Biblioteką Uniwersytecką ostatnie filmy w ramach Kina Plenerowego – tym razem będzie to "Ted" oraz "Kiler". Od godz. 21 będzie można wziąć udział w Silent Party.

