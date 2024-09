i Autor: Screen z programu Top Model TVN, Paweł Jaskółka/Super express Śmierć Pauliny L. z „Top Model” i jej męża. Zaskakujące wyniki sekcji zwłok zmarłej pary

Tragiczne wydarzenia w Będlewie pod Poznaniem wstrząsnęły miastem. W niedzielę, 1 września, w zamkniętym domu znaleziono ciała Pauliny L., byłej uczestniczki programu „Top Model”, oraz jej męża, Sławomira L. Choć wstępne ustalenia wskazywały na to, że mężczyzna zabił swoją żonę, a następnie odebrał sobie życie, wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co dokładnie doprowadziło do ich śmierci.