Zwłoki mężczyzny w Dąbrowie Zielonej. To poszukiwany Jacek Jaworek?

Przypomnijmy, ciało mężczyzny znaleziono w piątek, 19 lipca w Dąbrowie Zielonej. Jego tożsamość wciąż pozostaje niepotwierdzona, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że należało do Jacka Jaworka, który od trzech lat był poszukiwany w związku ze śmiercią brata i jego rodziny. Prokuratura nie potwierdza, ani nie zaprzecza takiemu scenariuszowi, tłumacząc, że prawdę poznamy dopiero po wykonaniu badań DNA. Jak informuje TVN24, na ciele miało się znajdować charakterystyczne znamię o długości około 7 cm, które nosił Jaworek, co ma być potwierdzeniem, że to właśnie jego ciało. Dodatkowo kamera monitoringu miała zarejestrować dwa strzały, które oddał do siebie mężczyzna. Pierwszy miał był rykoszetem, albo strzałem próbnym. Drugi strzał okazał się śmiertelny. Według nieoficjalnych informacji, kaliber broni, z której oddano strzały, miał pasować do tej, z której dokonano zbrodni w Borowcach.

Jacek Jaworek odwiedził grób swoich ofiar?

Wiele wskazuje, że przed śmiercią Jacek Jaworek wrócił na miejsce zbrodni i odwiedził grób swoich ofiar. Jak informuje "Fakt", mężczyzna miał pojawić się na cmentarzu i zapalić znicz na grobie brata Janusza (44 l.), jego żony Justyny (44 l.) i ich syna Jakub (17 l.). Data nie jest przypadkowa, bo to rocznica zbrodni w Borowcach. Jest bardzo prawdopodobne, że po trzech latach ukrywania się, zabójca czuł się już tym zmęczony, to jeszcze ruszyło go sumienie.

Na cmentarzu, gdzie została pochowana rodzina Jaworków pracowali policjanci i zabezpieczali ślady. Ciało mężczyzny, którym może być poszukiwany zabójca, odnaleziono niedaleko nekropolii.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

