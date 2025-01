Kierowca autobusu robił to w czasie jazdy. Pasażerka go przyłapała! Są dowody

Kierowca autobusu miejskiego przeglądał tik-tok w trakcie pracy

Kierowca autobusu linii 127 w czasie jazdy oglądał sobie w najlepsze filmiki na swoim telefonie komórkowym. Tę sytuację nagrała jedna podróżujących autobusem, jednak sprawy nie zgłosiła odpowiednim służbą, a wrzuciła zdjęcia z całego zdarzenia do internetu.

"Długo myślałam czy o tym napisać aż w końcu wiele osób przekonało mnie że powinnam to zrobić, bo jak y nie było jest odpowiedzialny za życie ludzkie. Dlaczego nie zwróciłam uwagi ? Bo wiem jak się to kończy. Albo zostałabym wyproszona, albo wyśmiana albo zlekceważona" - napisała kobieta.

Internauci nie pozostawili na kobiecie i kierowcy suchej nitki. Przytaczamy kilka komentarzy:

"Żałuję tylko, że Pani nie skontaktowała się z policją bezpośrednio podczas jazdy z owym kierowcą, i nie poprosiła o interwencję. Dowody są wystarczające. Trzeba eliminować takie nieodpowiedzialne zachowania".

"Następnym razem w najgorszym upadku spisać numer boczny, zrobić zdjęcie i zrobić zgłoszenie na GZM, jeśli się boisz. Ale najlepiej działać zanim stanie się tragedia. Potem będzie za późno".

"Idąc tokiem rozumowania autora tego dziwnego postu...Zrobiła zdjęcie kierowcy przeglądającego coś tam w telefonie i wrzuciła na facebook-a aby zapobiec nieszczęściu?".

Kobieta sprawy nie zgłosiła do ZTM. Mimo to nagranie zostało zgłoszone. ZTM, który jest organizatorem komunikacji monitoruję sprawę z Bytomia.

- Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego jako organizator komunikacji miejskiej potępiamy takie zachowanie. Konsekwencji wobec kierowcy może wyciągnąć jego pracodawca. My jesteśmy organizatorem komunikacji miejskiej, a ten kierowca odpowiada przed przewoźnikiem, który go zatrudnia - przekazał Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. I jak dodaje: ZTM czeka na zakończenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Po jego zakończeniu zostaną podjęte decyzje, co do nałożenia ewentualnej kary finansowej na przewoźnika.

Jak podkreśla rzecznik ZTM, że jeśli pasażerowie są świadkami nieodpowiedniego zachowania kierowcy, powinni zwrócić mu uwagę lub zgłosić to, np. na infolinię lub mailowo. Jeżeli kierowca łamie przepisy ruchu drogowego, to podróżni mogą to również zgłosić policji. Podjęcie takiego działania to wyraz obywatelskiej postawy.