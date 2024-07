Najwyżej położony hotel w Polsce zmienił się nie do poznania. Można już rezerwować pokoje. Znamy CENY!

Co tam się wydarzyło?

Czy to Jacek Jaworek?

Nieoficjalnie: martwy mężczyzna z Dąbrowy Zielonej to Jacek Jaworek! To jest dowód? [AKTUALIZACJA]

Mercure Szczyrk Resort niemal gotowy. To jeden z najwyżej położonych hoteli w Polsce

To największy obiekt wielofunkcyjny w Szczyrku i w Beskidzie Śląskim oraz jednocześnie jeden z największych w Polsce. Dawniej było to Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo. We wrześniu drzwi dla gości otworzy Mercure Szczyrk Resort.

Wcześniej działał tam ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Orle Gniazdo", który należał do śląskiej Huty Katowice. W PRL-u hotel był symbolem luksusu, tutaj na wczasy przyjeżdżali pracownicy huty z rodzinami. Z biegiem czasu prestiż malał, a obiekt przestał być atrakcyjny. Do czasu. W 2021 roku sieć hoteli Accor podpisała umowę franczyzy ze spółką Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk na prowadzenie hotelu Mercure Szczyrk Resort.

Od września, hotel będzie miał do zaoferowania 447 pokoi, wszystkie z panoramą na Beskid. Do dyspozycji gości będą: strefa SPA & Wellness (m.in. gabinety fizjoterapii i beauty), siłownia, aquapark, strefa dla dzieci, teren rekreacyjny, a także kilka restauracji, grill bar na 400 osób, centrum bankietowo-konferencyjne i lądowisko dla helikopterów.

Mercure Szczyrk Resort, powstaje gigantyczny hotel w górach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny noclegów w Mercure Szczyrk Resort. Ile trzeba zapłacić za noc?

Mercure Szczyrk Resort zostanie otwarty 1 września, jednak tylko częściowo - do dyspozycji gości będzie strefa hotelowa i strefa SPA.

Aquapark zostanie otwarty dopiero w październiku. W ofercie znajdzie się basen dla dzieci ze zjeżdżalniami, rwąca rzeka, pool bar, basen pływacki, sauny, grota solna i zewnętrzne wanny jacuzzi.

Przy pomocy strony booking.com, można już rezerwować noclegi na październik. A ile to wszystko będzie kosztować? Tanio nie jest. Za nocleg w pokoju typu classic, za dwie osoby trzeba zapłacić 720 złotych za jedną noc. W cenie wliczone jest śniadanie w formie bufetu. Natomiast jeśli wybierzecie opcję śniadanie i kolacja, wówczas pobyt będzie kosztować 840 złotych za jedną noc. W ofercie zaznaczono, które pokoje mają widok na panoramę gór.

Jeśli wybierzemy pokój Classic Dobule Room with sofa bed and mountain view, cena rośnie. Za nocleg trzech osób w takim pokoju trzeba zapłacić nawet 1080 złotych za noc.

Najdroższy pokój czyli apartament typu Executive Suite z łóżkiem podwójnym i rozkładaną sofą, trzeba liczyć się z kosztem 1740 złotych za 1 nocleg dwóch osób.

Za dwie noce dla dwóch osób ze śniadaniem należy zapłacić 3960 zł, a ze śniadaniem i kolacją - 4 200 zł.