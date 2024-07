i Autor: AUTOR: CBA Potężnej afery na polskich uczelniach ciąg dalszy. Lista zatrzymanych coraz dłuższa. "Planowane są kolejne"

Akcja CBA

To wielowątkowe śledztwo, a kolejne zatrzymania na uczelniach wyższych brzmią jak niekończąca się telenowela. Do tej pory postawiono 99 zarzutów, a usłyszało je 19 osób, w tym rektorzy kilkunastu niepublicznych uczelni wyższych oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. A CBA planuje kolejne zatrzymania. Do ostatnich zatrzymań doszło 26 czerwca.