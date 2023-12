Wszedł do mieszkania 86-latki i okradł ją z oszczędności życia. Rozpoznajesz go?!

Jeśli Sylwester to tylko za granicą. W Polsce panuje drożyzna

Jeśli planujecie Sylwestra w Beskidach, to zastanówcie się dwa razy. Okazuje się, że Szczyrk to najdroższy kierunek narciarski, droższy niż Zakopane. Eksperci rankomat.pl przeanalizowali ceny noclegów w serwisie booking.com kilku popularnych kierunków wybieranych na wyjazd sylwestrowy. Analiza była prowadzona ostatnie dwa miesiące bieżącego roku, , w hotelach 3-gwiazdkowych i opcjach niskobudżetowych w Polsce i za granicą, z wyjątkiem europejskich kierunków narciarskich. We Włoszech i Austrii kwatery prywatne już na początku ostatniego kwartału były droższe niż teoretycznie wyższy standard wynajmu w 3-gwiazdkowym hotelu. Eksperci sprawdzili również ceny lotów do wybranych kierunków zagranicznych na portalu skyscanner.pl i esky.pl.

Sylwester 2023. Najtaniej za granicą. Jakie ceny?

Eksperci przeprowadzający analizę najtańszych opcji w hotelach 3-gwiazdkowych, zauważyli wzrost cen w okresie sylwestrowym. Według ekspertów najmniej za wyjazd zapłacimy w Azji, a najwięcej w Europie. Spośród zbadanych czterech kierunków, najmniej zapłacimy za pokój w tajskim hotelu.

Wynajem w okresie 26.12.2023-04.01.2024 w Phuket, okazał się najtańszym. Z końcem grudnia za Sylwestra w Azji trzeba zapłacić 780 zł, co oznacza, że od początku października cena wzrosła o jedyne 77 zł.

Najdroższy jest Londyn, w którym Sylwester rezerwowany w grudniu kosztuje 1254 zł, czyli o 692 zł więcej, niż w przypadku rezerwacji w październiku (na okres 30.12.2023-01.01.2024).

Za Sylwestra w Pradze od początku października, do początku grudnia cena w takim samym standardzie wzrosła o 192 zł. Rezerwację, która kosztowała 1195 zł 9 października, z początkiem grudnia można było znaleźć już za 1387 zł (przy wynajmie na okres 30.12.2023-01.01.2024).

Sylwester 2023. Prywatne kwatery droższe czy tańsze?

Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku kwater prywatnych. Najdroższa ponownie jest Europa. Prym wiedzie Sylwester w Pradze, który planowany w grudniu (na okres 30.12.2023-01.01.2024), kosztuje 1009 zł (wzrost o 256 zł przez dwa miesiące). Drugi pod kątem kosztów jest Londyn (również na okres wynajmu 30.12.2023-01.01.2024). Pomimo spadku cen, w okresie od października do grudnia, za świętowanie Nowego Roku w stolicy Wielkiej Brytanii zapłacimy 505 zł (rezerwacja w grudniu).

Chcąc zaoszczędzić najwięcej na wyjeździe sylwestrowym, warto rozglądać się za kwaterą prywatną w Azji lub Afryce. Za Sylwestra w Phuket (wynajem 26.12.2023-04.01.2024) rezerwowanego w grudniu zapłacimy 501 zł (zaledwie o 107 zł więcej niż w październiku), a w Hurghadzie (wynajem 26.12.2023-04.01.2024) 204 zł, czyli o 48 zł więcej niż z początkiem października.

Sylwester 2023 na stoku narciarskim. Ceny zwalają z nóg

We Włoszech ceny hoteli 3-gwiazdkowych już po niespełna miesiącu od początku analizy, wzrosły o 200procent. Finalnie, chcąc rezerwować Sylwestra w grudniu (na okres 26.12.2023 — 01.01.2024), w Livigno, trzeba przygotować się na koszt rzędu 5061 zł (czyli o 2012 zł taniej niż w przypadku rezerwacji z początkiem października).

Z początkiem grudnia we włoskim kurorcie zabrakło jednak kwater prywatnych na wynajem, w których notowano spadki cen. Na początku października kwatera prywatna była droższa niż rezerwacja w 3-gwiazdkowym hotelu o 1118 zł. 27 listopada Sylwestra w Livigno można było rezerwować za 6 774 zł, a 4 grudnia nie było już żadnej dostępnej oferty.

W Austrii koszt wynajmu pokoju w 3-gwiazdkowym hotelu (w tym samy czasie i standardzie co we Włoszech) wzrastał nieco łagodniej, ale finalnie, niespełna miesiąc przed sylwestrem okazał się on droższy o 3 661 zł od włoskiego kurortu. Celebracja końca roku w Kiztbuhel (rezerwowana w grudniu) to koszt 8722 zł.

Ceny kwater prywatnych w austriackich Alpach wystartowały z poziomu 14 128 zł na początku analizy, ale na początku grudnia spadła o 65 procent. 4 grudnia koszt kwatery prywatnej w Sylwestra, w Kitzbuhel to 6076 zł.

Sylwester 2023 na stoku narciarskim? Tak, ale jest jeden warunek

Tańszą opcją niż popularne europejskie kurorty w Alpach, są polskie góry. Jednak by było taniej, trzeba Sylwestra zarezerwować w grudniu. Najtaniej Sylwestra na stoku spędzimy w Ustrzykach Dolnych. Najdrożej w Szczyrku.

Koszt wynajmu (na okres 26.12.2023 — 01.01.2024) pokoju w standardzie ze śniadaniem, rezerwowanego 4 grudnia w Ustrzykach, to 700 zł – czyli taniej o 1400 zł niż w przypadku rezerwacji w październiku.

Ceny w Szklarskiej Porębie i Szczyrku, przez całą analizę utrzymywały się na podobnym poziomie. W Szklarskiej Porębie cena wynajmu na przestrzeni dwóch miesięcy systematycznie spadała i na początku grudnia pokój w 3-

gwiazdkowym hotelu można było wynająć za 2920 zł (taniej o 1033 zł, niż w przypadku rezerwacji w październiku).

W Szczyrku z kolei początkowa kwota 3 978 zł wzrosła do 4 642 zł po 21 dniach od początku analizy, ale finalnie 4 grudnia, rezerwację w 3-gwiazdkowym hotelu, znaleźć można było taniej niż w Szklarskiej Porębie, bo za 1 480 zł.

Najdroższe okazało się Zakopane, zarówno na początku analizy, jak i na końcu. Z początkiem października pokój w hotelu 3-gwiazdkowym (na okres 26.12.2023-01.01.2024) w standardzie ze śniadaniem, dla dwóch osób kosztował 5 004 zł i taka kwota utrzymywała się do ostatnich tygodni listopada. 27 listopada wzrosła o 340 zł — do 5344 zł —ale już pod koniec grudnia taki nocleg można było znaleźć za 3 108 zł.

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku kwater prywatnych w polskich górach, rezerwowanych na okres 26.12.2023-01.01.2024. Chociaż na początku analizy — 9 października — najdrożej było w Zakopanem — 1 524 zł, to jednak na początku grudnia, najdroższy okazał się Szczyrk.

Cena wynajmu opcji niskobudżetowej w Szczyrku (1 230 zł), była wyższa niż w Zakopanem o 22 zł (1 208 zł). Najniższe ceny, ponownie zanotowano w Ustrzykach Dolnych. Na początku października kwatera prywatna kosztowała 660 zł, a z początkiem grudnia już 304 zł, co daje spadek cen o 356 zł.

W Szklarskiej Porębie w ciągu 2 miesięcy koszt wynajmu wzrósł o 134 zł — z 1 019 zł do 1 153 zł na początku grudnia.