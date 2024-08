Potężne ulewy na Śląsku. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic. Alarmujące dane

Burze nad Polską. Najwięcej interwencji na Śląsku

Najwięcej zgłoszeń było z województwa śląskiego - 375, w tym z Dąbrowy Górniczej - 244 i Sosnowca - 44. - Na Śląsku, w miejscowości Podzamcze (gmina Ogrodzieniec, powiat zawierciański) po godz. 18 ewakuowano zapobiegawczo obóz z namiotami - poinformował Kierzkowski i dodał, że decyzję o ewakuacji podjął komendant obozu. Zaznaczył, że ewakuowało się 11 harcerzy i trzy osoby z kadry. Nikt nie został ranny. W województwie opolskim strażacy odebrali 84 zgłoszenia, a w województwie warmińsko-mazurskim 43.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) już od początku tygodnia przestrzegał, że w czwartek (8 sierpnia) w kraju pojawią się burze. Wydano alerty meteo. Jakie są prognozy na najbliższe godziny? W nocy z czwartku na piątek (8/9 sierpnia) spokojna pogoda w zachodniej Polsce. W tej części kraju burze będą zanikać i przeniosą się na wschód. Na pozostałym obszarze kraju deszczowo i burzowo. - Prognozowana suma opadów podczas burz do 35 mm, a na południowym wschodzie punktowo do 50 mm - informuje IMGW. Podczas burz wiatr do 70 km/h. Uwaga na mgły, które w centrum mogą ograniczyć widzialność do 400 m. Noc ciepła, na termometrach od 13°C na Pomorzu do 18°C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, w rejonach podgórskich około 11°C.