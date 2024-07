Z Wietnamu przywiozła... krem z jadem kobry. Służby zatrzymały turystkę na lotnisku

Przewoziła krem z jadem kobry w bagażu z Wietnamu. Na lotnisku turystkę zatrzymali celnicy

CZYTAJ TEŻ: Tragedia w Katowicach. Mężczyzna wskoczył do wody, by wydostać dzieciom piłkę. 37-latek nie żyje

Turystka wracająca z Wietnamu nie zgłosiła celnikom, że z egzotycznych wakacji przywiozła sobie nietypową pamiątkę - krem zawierający jad kobry królewskiej. Takie zgłoszenie jest wymagane w przypadku przewozu tego typu kosmetyku do Unii Europejskiej. Na lotnisku należy przedstawić zarówno zezwolenie z kraju, z którego pochodzi taki produkt, jak i z kraju, do którego jest on przywożony. Kobra królewska to gatunek zapisany w załącznikach do Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), której celem jest ochrona dzikich zwierząt oraz roślin zagrożonych wyginięciem. Odbywa się to poprzez kontrolę międzynarodowego handlu nimi, a także ich częściami i produktami pochodnymi.

- Nielegalny przewóz przez granicę UE okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, ich części lub produktów z nich wytworzonych, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W sprawach mniejszej wagi – jeśli sprawca działa nieumyślnie – może zostać orzeczona kara grzywny – powiedziała PAP Katarzyna Klos z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Krem z jadem kobry królewskiej i podobne medykamenty są popularne w krajach azjatyckich. Przedstawicielka izby wyjaśniła, że "środek reklamowany jest jako specyfik zmniejszający bóle zapalne, zapalenie stawów, mięśni oraz ostre nerwobóle".

Krajowa Administracja Skarbowa na swojej stronie internetowej udostępniła poradnik turystyczny na 2024 r. Zapisano w nim najważniejsze informacje dotyczące m.in. wymaganych podczas podróży dokumentów, również w przypadku dzieci, ograniczeń w przewozie i wywozie leków, zwierząt oraz dóbr kultury. Ostrzeżono także przed działalnością gangów, które wykorzystują turystów do przemytu narkotyków, co w niektórych krajach jest zagrożone nawet karą śmierci.

GALERIA. Papuga, koralowce i pijawki. Te okazy chronione konwencją CITES próbowano przemycić do Polski. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Martwe węże zakopane w worku pod Poznaniem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.