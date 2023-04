Promocje w Biedronce rozpoczynają sezon na wiosnę! Najmodniejsze i najwygodniejsze buty dla kobiet za 40 zł. Może się okazać, że innych nie będziesz potrzebować

Promocje z nowej gazetki Biedronki. Modna buty damskie za niecałe 40 zł

Najnowsze promocje w Biedronce to przede wszystkim wielkie powitanie wiosny. Sieć stawia na ofertę akcesoriów do ogrodu oraz na grilla. Nowe promocje w Biedronce to również szeroki wybór butów na wiosnę 2023. Na sklepowych półkach już w poniedziałek, 17 kwietnia pojawią się klapki damskie z różnych kolorach i w cenie 34,99 zł. W promocji Biedronki dostępne będą także buty dla najmłodszych. Dziecięce buty sportowe dla chłopców oraz dziewczynek kupisz za 49,99 zł. Hitem promocji Biedronki mogą jednak okazać się ażurowe tenisówki damskie w cenie 39,99 zł. To ponadczasowy model, który warto mieć w swojej szafie. Tego rodzaju buty pasować będą zarówno do wiosennych stylizacji z sukienką boho, jak do sportowych, casualowych zestawień. Zdaniem wielu osób, nie ma wygodniejszych i bardziej uniwersalnych butów niż tenisówki. Te z promocji Biedronki dostępne są w dwóch wiosennych kolorach - białym oraz w odcieniu pudrowego różu. Jeżeli szukasz wygodnych i klasycznych butów na wiosnę 2023 to propozycja Biedronki zdecydowanie warto jest Twojej uwagi.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

