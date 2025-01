Sukces?

"Ojciec Rydzyk - rząd Tuska 1:0". Redemptorysta chwali się wygraną bitwą i prosi o modlitwę

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 10:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ojciec Tadeusz Rydzyk może triumfować. Minister w rządzie Donalda Tuska skierował przeciwko jego fundacji Lux Veritatis pozew, w sprawie muzeum wybudowanego za ponad 200 milionów. Sąd Okręgowy w Warszawie, który zajmował się pozwem, zwrócił go do ministerstwa. Ojciec Rydzyk pochwalił się zwycięską bitwą z rządem w specjalnym oświadczeniu. Redemptorysta zaznacza, że to dopiero początek jego wojny z rządem Tuska.