Magda i Daria reprezentują KS Apator Toruń

Konkurs "Miss Startu Speedway Ekstraligi" co roku emocjonuje fanów żużla i nie tylko. Sezon 2023 przyniósł triumf Karoliny Szwajłyk, poprowadzającej KS Apatora Toruń. Tytuł najpiękniejszej pomógł jej w rozwoju kariery modelki. Czwarte miejsce w konkursie najlepszej żużlowej ligi świata zajęła Magda Strąkowska, która ponownie rywalizuje o koronę. Drugą reprezentantką "Aniołów" jest Daria Grodzińska, dla której jest to debiut w konkursie. Obie kobiety zachwycają kibiców, którzy przychodzą na Motoarenę. Do konkursu przystępują z uśmiechami na twarzach i wierzą, że uda im się zdobyć serca głosujących. Dalszy ciąg materiału z wypowiedziami uczestniczek znajdziecie pod galerią ze zdjęciami Magdy i Darii. Zachęcamy do obejrzenia!

Miss Startu Speedway Ekstraligi. Magda i Daria z Torunia liczą na głosy

Dla Darii Grodzińskiej udział w konkursie Speedway Ekstraligi jest czymś nowym. Traktuje go jako przygodę, która może być ciekawym doświadczeniem i szansą na pokazanie się szerszej publiczności. - Klub z Torunia dobrze jeździ, są wysoko w tabeli Ekstraligi, więc również chcę się zaangażować i godnie reprezentować KS Apatora - powiedziała nam Daria.

- Chcę pokazać, że jest w nas siła jeśli chodzi o kibicowanie i wsparcie. Reprezentowanie klubu na różnych płaszczyznach to moja myśl przewodnia. Na co dzień prowadzę firmę, zajmuję się dekoracjami okolicznościowymi - osiemnastki, czterdziestki, tego typu wydarzenia. Dodatkowo zajmuje się wizażem i florystyką, co widać na moich profilach w mediach społecznościowych. Żużel traktuje jako rozrywkę i odskocznię od codzienności. To adrenalina, która być może mam na co dzień w pracy <śmiech>, ale na żużlu jest o wiele przyjemniej - podkreśliła Daria Grodzińska w rozmowie z naszym dziennikarzem.

O Magdzie Strąkowskiej można powiedzieć, że ma już doświadczenie w Miss Startu. W 2023 roku zajęła czwarte miejsce. Ma 31 lat i pochodzi z Ciechanowa. Do Torunia przyjechała na studia, gdzie ukończyła Administrację na UMK. Z Klubem Sportowym Apator Toruń jest związana od 2015 roku.

- Jeszcze zanim zostałam podprowadzającą, pracowałam jako hostessa podczas meczów. Z czasów zanim byłam podprowadzającą najbardziej wspominam sezon kiedy mogłam osobiście pomóc podczas sprzedaży izotoników Get Well, aby wesprzeć zbiórkę na rzecz Darcy’ego Warda. Od 2019 roku można mnie zobaczyć pod taśmą na Motoarenie z tablicą w kolorze żółtym. W życiu prywatnym poza rola podprowadzającej pracuję jako manager w korporacji z branży modowej - opowiada "Super Expressowi" Magda.

Poza żużlem interesuje się podróżowaniem i stara się aktywnie spędzać czas. - Dobrze czuję się przed kamerą, dlatego dodatkowo współpracuję z jedną z toruńskich firm zajmujących się filmami produktowymi w roli aktora, oraz chętnie przyjmuję inne zlecenia reklamowe. Z natury jestem osobą uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do życia. Chciałabym przełamać stereotypy - że tytuł Miss Startu trafia nie tylko do pięknej kobiety, ale i do takiej, która czuje się ambasadorką tego sportu. Do osoby, z którą o żużlu można porozmawiać, i która czuje się związana z czarnym sportem - podkreśliła Magda.

Nasza rozmówczyni mocno wierzy w to, że takie dodatkowe walory powinna posiadać żużlowa Miss. Zachęca kibiców do głosowania na Miss Startu w Aplikacji PGE Ekstraligi oraz przez stronę internetową. - Za każdy oddany głos serdecznie dziękuję - uśmiecha się podprowadzająca.

Głosować można do 8 września. Link do strony znajdziecie w tym miejscu.