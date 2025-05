i Autor: WBF

Quiz. Ci wspaniali artyści są związani z Toruniem! Tego mogłeś o nich nie wiedzieć

Ich sława wykracza daleko poza Toruń, ale z grodem Kopernika mają wiele wspólnego. Tym razem mamy dla was quiz dotyczący artystów, których z pewnością kojarzycie, ale niektóre fakty z ich życia mogą was solidnie zaskoczyć! Dacie rade wywalczyć ponad połowę punktów? Uznamy to za spory sukces!