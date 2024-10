Nowy Dwór. Wuefista wykorzystać jedną z dziewczynek?

Jerzy S., wuefista ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pod Kwidzynem, jest podejrzany o doprowadzenie dziewczynki poniżej 15 lat do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym - informuje "Dziennik Bałtycki". Według ustaleń prokuratury do jednego ze zdarzeń doszło przy wykorzystaniu przemocy fizycznej, a do kolejnego przy wykorzystaniu "nadużycia stosunku zależności".

To nie koniec zarzutów, bo w trakcie przeszukania mieszkania Jerzego S. ujawniono kolejne przestępstwo, w wyniku czego podejrzany odpowie również za utrwalanie i przechowywanie treści pornograficznych. Wykorzystanie seksualne dziewczynki, o którym jest mowa powyżej, jest zagrożone karą maksymalną do 30 lat pozbawienia wolności.

Choć do zatrzymania, a następnie aresztowania mężczyzny doszło w lipcu br., sprawa wyszła na jaw dopiero teraz. Wuefista częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura zawnioskowała już do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztu.

Dyrektorka szkoły zawieszona

W toku postępowania śledczy ujawnili nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze, o czym zawiadomili kuratorium oświaty, pisząc o "poważnym uchybieniu, które sprzyjało popełnieniu przestępstwa". W związku z tym 26 września zawieszona w obowiązkach dyrektorki placówki została Jolanta Bryczkowska, którą od 30 września zastępuje Anna Czarnowska. Dalsza część tekstu poniżej.

W związku z zaistniałą sytuacją w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze pragnę państwa poinformować, iż obecnie ze strony organu prowadzącego zostały podjęte wszelki możliwe kroki, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobra Państwa dzieci, ponieważ stawiam to na pierwszym miejscu (...)

- napisał w oświadczeniu wójt gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba.

Samorządowiec zdementował pojawiające się w przestrzeni publicznej plotki dotyczące planów zamknięcia placówki.