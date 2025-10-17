30-letnia Izabella Krzan zrzuciła niemal wszystko. Hejterzy wytykali jej mankament urody, ale nie mieli racji!

Izabella Krzan podpisała kontrakt reklamowy z marką Triumph, a efekty zmysłowej sesji zdjęciowej można oglądać na bilbordach w Polsce i poza granicami naszego kraju, a także w sieci. To ogromny sukces, o jakim Miss Polonia z 2016 r. przed laty nawet nie mogła marzyć! Piękna, smukła Krzan jest już w wieku, w jakim dawniej modelki odchodziły na emeryturę, ale właśnie teraz udało jej się odnieść sukces w branży, w której przez długi czas walczyła o uznanie.

Jako nastolatka Krzan była odrzucana, choć teoretycznie miała wszystko, co powinna mieć modelka - urodę, smukłą figurę i odpowiedni wzrost. Ale i tak wytykano jej "mankamenty" urody i zapewniano, że na karierę w modelingu nie ma szans.

Iza Krzan spełniła marzenie o międzynarodowej karierze w modelingu!

Prowadząca show "Afryka Express" zdradziła, dlaczego możliwość bycia ambasadorką znanej firmy w międzynarodowej kampanii jest dla niej tak ważna.

To łączy wszystko - te moje niespełnione marzenia w temacie modelingu, te wielokrotne odrzucenia. Jak widzę siebie w centrum Warszawy, na billboardzie marki, którą lubię, którą noszę, którą znam od lat, którą nosiła moja mama, moja ciocia i ja, uśmiecham się i przytulam tę małą Izę. Pamiętam doskonale, jak kupiłam swój pierwszy biustonosz Triumpha, który był swoją drogą bardzo drogi, ale było warto. Dzisiaj mogę być twarzą tej międzynarodowej marki w globalnej kampanii. Świadomość, że za granicą też zobaczę siebie, sprawia, że ta Iza, której wieku 14 lat mówili "wyprostuj sobie nos", ma teraz takie: "a jednak się udało" - opowiadała w rozmowie z Eską.

Krzan dodała, że bierze udział tylko w reklamach marek, które osobiście bardzo ceni. Gwiazda ostatnio na swoim instagramowym profilu pokazała się w stanikach, które reklamuje. Filmik z jej udziałem był lekki, zabawny, ale jednocześnie zmysłowy. Możecie zobaczyć go niżej.

Bądź stylowa, autentyczna i odważna. Na to nie ma jednego wzoru, więc przefiltruj te trzy słowa przez siebie i eksperymentuj stylizacjami. Comfort Glam czy Style Lab? Znajdź idealny model dla siebie, taki z którym rezonujesz, taki, który dostosuje się do Twoich codziennych wyzwań i podkreśli to, jak się dziś czujesz. Twój styl, Twoje zasady - nie zapominaj o tym - pisała w sieci.

