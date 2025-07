Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała. Musiała dołożyć swojemu eks! Maciej Pela się odpalił

Od momentu, gdy do mediów przedostała się wieść o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, minęły miesiące. Małżonkowie rozeszli się, nie mieszkają razem i, jak się wydaje, zdążyli już randkować z innymi, ale nadal pozostają małżeństwem. O rozwodzie wciąż nic konkretnego nie wiadomo. Byli partnerzy starają się porozumieć poza salą sądową, jednak to nie jest proste.

Tym bardziej że Maciej Pela wciąż wydaje się cierpieć po rozstaniu, a zachowanie eks mocno go uraziło. Ostatnio tancerz podzielił się z Żurnalistą kolejnymi rewelacjami na temat ich relacji, a jego była nie mogła mu odpuścić.

W podcaście Żurnalisty Maciej Pela szczegółowo opisał moment rozpadu swojego małżeństwa. Wyznał, że wszystko zaczęło się 31 sierpnia 2024 roku, a więc zaraz przed 6. rocznicą ślubu. Agnieszka Kaczorowska wróciła z planu programu "Królowa przetrwania", gdzie spędziła kilka tygodni w dżungli. I to był koniec.

(...) w rocznicę ślubu wsiadła w samolot, poleciała do Belgii, żeby z tym typem pójść do łóżka (...). To, co się wydarzyło, to w jej mniemaniu nie była zdrada, ponieważ ona już podjęła decyzję o rozwodzie, będąc w dżungli. Więc dla niej wszystko to, co się wydarzyło po dżungli, nie jest zdradą. To, że poszła do łóżka w rocznicę ślubu, dla niej nie jest zdradą. W pewnym sensie to rozumiem (...), chciałbym kiedyś poznać ten "prawdziwy powód" - powiedział u Żurnalisty Maciej Pela.