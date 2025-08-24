Daniel Olbrychski o kulach! Co się dzieje z 80-letnim gwiazdorem?

Daniel Olbrychski został ostatnio "przyłapany" przez paparazzich w drodze do siedziby studia, gdzie powstaje program "Dzień dobry TVN". Elegancko ubrany gwiazdor spacerkiem szedł do budynku. Uwagę przyciągał jednak nie tylko nienagannym strojem, ale i kulami. Choć energii mu nie brakowało, to musiał się nimi wspomagać.

To zaskakujące, bo przecież 80-latek w styczniu grał w "Przebłyskach" z nieżyjącą już Jadwigą Jankowską-Cieślak, a niedawno, w czerwcu, dziarsko chodził po planie "Na Wspólnej". I nie tylko chodził - nawet jeździł konno!

Co się stało?

Daniel Olbrychski ma problemy ze zdrowiem. Ale wszystko jest pod kontrolą

Olbrychski o kulach porusza się już od jakiegoś czasu. Na początku sierpnia pojawił się z nimi w Janowie Podlaskim. Gwiazdor od lat jest on pasjonatem koni, a jazda w siodle to jego druga natura, ale tym razem o jeździe, nawet gdyby Daniel chciał, nie mogło być mowy.

Aktor przyszedł na wydarzenie z kontuzją, której nie dało się nie zauważyć, i wspierał się na kulach. Widok natychmiast wywołał falę spekulacji co do stanu zdrowia Olbrychskiego.

Wszystko wyjaśniła wówczas Krystyna Demska-Olbrychska, żona aktora.

Daniel rehabilituje się po planowym zabiegu. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nic złego się nie dzieje – uspokoiła w rozmowie z "Faktem".

Wygląda na to, że Olbrychski wciąż potrzebuje wsparcia, jakie dają kule. Oby rehabilitacja przebiegała jak najlepiej i gwiazdor znów mógł wsiąść na konia.

Michał Urbaniak z chodzikiem

Co ciekawe, tego samego dnia paparazzi zrobili zdjęcia Michałowi Urbaniakowi, który też pojawił się w "Dzień dobry TVN". 82-letni artysta poruszał się z pomocą chodzika. On też ma za sobą rehabilitację po komplikacjach, które pojawiły się po zabiegu kardiologicznym. Urbaniak był w śpiączce farmakologicznej.

Muzyk jeszcze niedawno sądził, że nie uda mu się znów chodzić. Na szczęście leczenie przyniosło efekty.

Rehabilitację kończę dzisiaj w trybie półszpitalnym, ale już chodzę, bo po parumiesięcznym leżeniu nie mogłem stanąć na nogi - wyznał kilka miesięcy temu w rozmowie z Polskim Radiem.

Wzruszające słowa Olbrychskiego na pogrzebie Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. "Jadzia to było zjawisko"