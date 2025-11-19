Joanna Opozda gorzko o zdradzie. Dowiedziała się o niej, będąc w 9. miesiącu ciąży!

Joanna Opozda już od ponad 3 lat nie jest związana z Antonim Królikowskim, ale formalnie wciąż pozostaje jego żoną. Aktorska para rozeszła się, zanim na świecie pojawiło się ich wspólne dziecko. Teraz maluch ma blisko 4 lata - Vincent urodził się 22 lutego 2022 r., a jego rodzice nadal walczą ze sobą w sądzie. Co więcej, Królikowski ułożył już sobie życie prywatne na nowo u boku ukochanej Izy, z którą wychowuje córkę.

Opozda i Królikowski rozeszli się, gdy na jaw wyszła zdrada aktora.

Zobacz także: Rozwód Opozdy i Królikowskiego. Tak partnerka Antka wyglądała na rozprawie! Są razem już od 3 lat

Joanna Opozda została zdradzona, gdy była w końcówce ciąży

Joanna w rozmowie ze Światem Gwiazd wyznała, że bardzo przeżyła cios, jakim była zdrada, do której doszło, gdy spodziewała się dziecka. Jej małżeństwo nagle się skończyło, choć przecież aktorka i jej partner pobrali się zaledwie kilka miesięcy wcześniej - w sierpniu 2021 r.

Wydaje mi się, że zdrada, nieważne czy jesteś w ciąży, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to jest zawsze trauma dla człowieka. To jest tak, że sypie się całe życie, nagle jak jakiś domek z kart się rozsypuje. Jest to potworne uczucie. A jeszcze będąc w ciąży, kiedy właśnie buzują ci te hormony, kiedy jesteś wrażliwszy... - zaczęła Opozda.

I dodała, zwracając uwagę na swój stan w tamtym trudnym czasie:

Ja pamiętam, w ciąży potrafiłam przeczytać jakąś książkę dla dzieci o niedźwiadku i mi łzy leciały. Byłam po prostu tak wrażliwa i wiele kobiet tak ma. Więc odczuwasz to wszystko jeszcze mocniej. Sama w sobie zdrada jest trudna, a jeszcze jak jesteś w ciąży...

Zobacz także: Królikowski się rozwodzi! W sądzie pojawiła się policja. To nie był pierwszy raz

Opozda miała poczucie winy ze względu na nienarodzoną pociechę

Rozpad małżeństwa, kłótnie z partnerem, zdrada - to wszystko było niezwykle stresujące. Opozda przyznała, że miała poczucie winy! Wiedziała, że stres nie sprzyja rozwojowi malucha.

Do tego dochodzi jakieś takie poczucie winy. Miałam poczucie winy, że kurde, tak się stresuję teraz i moje dziecko też odczuwa te nerwy i ja muszę się teraz uspokoić, bo ja nie chcę, żeby moje dziecko pływało kortyzolu. Więc jeszcze miałam to poczucie winy, że cierpię ja, cierpi ten maluszek, który we mnie rośnie. Jeszcze ja w nerwach mam tak, że nie jem, więc było mi bardzo ciężko. To jest potworne uczucie i żadna kobieta na to nie zasługuje.

Na początku listopada odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa małżonków, którzy sądzą się już od lutego 2022 r. Za nimi pięć rozpraw rozwodowych i mnóstwo przepychanek - o alimenty, spotkania z synem, opiekę nad nim, a w końcu upragnioną wolność. Ale wyroku wciąż nie ma.

Zobacz także: Wiemy, co z rozwodem Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! Rozprawa trwała aż 6 godzin!

Zobacz więcej zdjęć. Rozwód w toku, a Joanna Opozda milczy. Antek Królikowski stawił się w sądzie. Nie był sam

Joanna Opozda otwarcie o problemach żołądkowych. "Leżałam w łóżku z miską" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.