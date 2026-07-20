Koniec złudzeń. Tak Mandaryna widzi swoją przyszłość z Wiśniewskim. Podoba jej się popularność?

Radził się czwartej żony, czy wrócić do drugiej żony

Informacja o tym, że Michał Wiśniewski rozwodzi się z piątą żoną Polą, nikogo chyba nie zaskoczyła, w przeciwieństwie do jego wyznania o powrocie do Mandaryny. Lider Ich Troje po raz pierwszy w historii wszystkich swoich związków wrócił do swojej byłej żony. Jak zdradziła nam Dominika Tajner (47 l.), jego czwarta żona, doradzała byłemu mężowi w podjęciu tej jakże trudnej decyzji.

A może doradzałam, a może nie doradzałam, nie mogę tak wszystkiego mówić. Powiedzmy tak - rozmawialiśmy na ten temat na pewno. Też pytał o moje zdanie, chociaż wiadomo, że to jest jego decyzja

- wyznała "Super Expressowi" Tajner, która zapewnia, że przyjaźni się z Wiśnią.

ZOBACZ: Mandaryna gotowa na podbój "Tańca z Gwiazdami". Nowa stara partnerka Wiśniewskiego szykuje się na parkiet

Mandaryna o powrocie do Wiśniewskiego

Decyzja zapadła, a kilka dni po wyznaniu Michała, głos w sprawie zabrała Mandaryna.

Zamknęłam oczy, otworzyłam, jestem dalej w 2005. Ale, mam nadzieję, z mądrością, doświadczeniem i wiedzą z 2026. Wszystko się różni, jesteśmy 21 lat starsi. Po prostu budujemy coś naprawdę na przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni, czymś naprawdę miłym, co nam się przydarzyło. I fajnie

- powiedziała w wywiadzie z Pomponikiem. Wyznała również, że bardzo podoba jej się duże zainteresowanie jej osobą.

To jest dla mnie szalenie miłe, bo tych artykułów rzeczywiście jest bardzo dużo. Niektóre memy są tak zabawne, że aż je kolekcjonuję, bo sprawiają mi dużo radości. Natomiast zamierzam być szczęśliwa, to chyba w sumie fajnie

- powiedziała i dodała, że jej uczucie z Michałem jest prawdziwe.

Nie planują ślubu. Przed Bogiem są jednak mężem i żoną

Zapytana o plany ślubne, odpowiedziała bez zastanowienia.

Nie, nie planujemy, po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować

- powiedziała.

Nie jest tajemnicą, że Michał Wiśniewski lubi być mężem, ale również nie stroni od rozwodów. Z opowieści swoich żon zazwyczaj zostawiał je bez próby ratowania małżeństwa. Być może Mandaryna woli dmuchać na zimne i zamiast po raz kolejny być rozwódką, woli tego uniknąć. W końcu jak wyznał "Super Expressowi" biskup Antoni Długosz przed Bogiem cały czas są małżeństwem.

Jeśli sąd kościelny nie stwierdził nieważności pierwszego ślubu, małżonkowie w świetle prawa kanonicznego nadal są mężem i żoną

– tłumaczy biskup.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Razem, a jednak osobno. Wiśniewski i Mandaryna żyją na dwa domy

22