Maja Sablewska na mrozie w samych rajstopach i szpilkach. Tak wyszła na ulicę w Nowym Jorku!

Maja Sablewska znów to zrobiła! Tym razem jednak nie w Polsce, a w USA, a konkretnie w Nowym Jorku. Gwiazda telewizji założyła na siebie rajstopy, uzupełniła je o body i szpilki, a na ramiona zarzuciła lekki płaszcz. W takim stroju pozowała do zdjęć. Co ciekawe, wydaje się, że nikt się za nią nie oglądał. Za to w sieci posypały się komentarze.