Olaf Lubaszenko schudł aż 80 kg! Jak to możliwe? Zmienił 3 rzeczy, ale łatwo nie było

Olaf Lubaszenko przeszedł długą drogę od otyłości do zdrowej, szczupłej sylwetki. Zmienił nawyki i codzienny styl życia, aby móc ruszyć z miejsca. I udało mu się. Od momentu, gdy spektakularnie schudł, minęło już kilka lat, a ona nadal trzyma wagę, o jakiej wcześniej mógł tylko marzyć. Nie dosięgnął go efekt jojo i gwiazdor nie wrócił ani do dawnych rozmiarów, ani "grzeszków", które ciągnęły go w dół.

Olaf Lubaszenko ważył tyle, co 2 zdrowych mężczyzn

Olaf Lubaszenko mierzy 178 cm. Był czas, gdy przy tym średnim wzroście ważył aż 165 kg! To oznacza ogromną nadwagę, która, jak się okazało, nie była jedynym zmartwieniem aktora. Gwiazdor zmagał się z nadliczbowymi kilogramami, ale też z cukrzycą typu 2., nadciśnieniem czy bezdechem, a nawet depresją. To wszystko mogło być zarówno jedną z wielu przyczyn otyłości, jak i jej skutkiem.

(...) naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny – mówił Lubaszenko w rozmowie w "Newsweekiem".

W końcu Lubaszenko postanowił zmierzyć się ze swoimi największymi wrogami - i dodatkowymi kilogramami, i depresją. Walczył o samego siebie.

Pierwsza motywacja była taka, że po prostu potrzebowałem pomocy. Zdecydowanie to poza dyskusją. Na zewnątrz się rozrastałem, a w środku znikałem, stawałem się kruchuteńki. Tak mocno, że byle co, że każdy impuls mógł mnie złamać, przerwać na pół i by mnie nie było - mówił Olaf w "Życiu od nowa" Joanny Przetakiewicz.

3 rzeczy zmieniły wszystko

Lubaszenko miał motywację, a więc i siłę do zmiany i to było najważniejsze. Gdy zajął się swoim zdrowiem psychicznym, zaczął chudnąć. Zgubił aż 80 kilogramów!

Magicznie w tym czasie zacząłem chudnąć, to było niesamowite. Oczywiście nie była to czysta magia, był w tym też rodzaj naukowej podpory. Chodziło mi o dietę. Wystarczyło odstawić praktycznie trzy rzeczy, żeby to ruszyło z tak niesamowitą siłą - przekonywał Lubaszenko.

Gwiazdor przestał pić colę, z jego jadłospisu zniknęły też inne słodzone napoje. Poza tym, jak sam mówił, zrezygnował z bezczynności i zaczął się więcej ruszać. Jednak największy wpływ na gubienie kilogramów miała dieta.

