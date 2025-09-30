Piękna i młoda Martyna Wojciechowska. Tylko spójrzcie na jej twarz! Tak pokazała się dzień po 51. urodzinach

Martyna Wojciechowska 28 września świętowała 51. urodziny. Ale jej najnowsze zdjęcia pokazują kobietę, która na swój wiek wcale nie wygląda! Wydaje się przynajmniej o 20 lat młodsza. Pięknej, zadbanej Martynie nie brakuje pewności siebie, a odmłodzona twarz może budzić zazdrość.

Gwiazda telewizji nigdy nie wyglądała lepiej, nawet gdy jako 24-latka zaczęła podbijać telewizję, prowadząc programy z autami w roli głównej, czy kiedy nieco później pozowała do "Playboya". Miks dojrzałej urody i profesjonalizmu bije wizerunek z młodości Wojciechowskiej na głowę.

Zobacz także: Kościół bije na alarm, Wojciechowska gromi biskupów. Spór o wychowanie dzieci i edukację zdrowotną

Piękna 51-letnia

Gwiazda telewizji pod koniec września celebrowała urodziny. Opublikowała wtedy zdjęcie z młodości i wpis:

DZIŚ KOŃCZĘ 51 LAT! Co powiedziałabym tej młodej dziewczynie na zdjęciu? NIC NIE ZMIENIAJ. Nie bój się popełniać błędów. Wszystkie Twoje decyzje, wszystkie Twoje wpadki, głupie wybory, marzenia, których nie spełniłaś, doprowadziły Cię do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Wszystkie te decyzje ukształtowały kobietę, którą dzisiaj jesteś. Życie jest od tego, żeby w nim błądzić, szukać swojej drogi, złościć się, płakać, smucić, śmiać bez granic, cieszyć tym, co wokół. Życie jest od tego, żeby czuć i czerpać garściami to, co dobre. Ale też nie uciekać od tych czasem trudnych chwil.

I dodała:

Patrzę wstecz i widzę w swoim życiu wiele momentów, które były moimi osobistymi końcami świata. Dzisiaj się uśmiecham, cieszę życiem, które miałam i z niecierpliwością czekam na to, co przede mną. Patrzę na tę młodą kobietę na zdjęciu, stojącą dopiero u progu dorosłości i myślę sobie: jeszcze nie wiesz, jak wspaniałe i pełne przygód życie na Ciebie czeka. Nie martw się, niespełnione marzenia doprowadzą Cię do spełnienia tych, o których nie miałaś nawet odwagi marzyć. I to chciałabym, żeby z Wami zostało: Nie poddawajcie się, jeśli coś Wam nie wychodzi. Nie wszystko musi być tak, jak sobie wymarzyliśmy, bo czasem to, co nam nie wyszło przynosi coś znacznie lepszego!

Zobacz także: "Szon patrol" zalewa TikToka! Martyna Wojciechowska nie wytrzymała: "To przemoc"

Martyna Wojciechowska wygląda jak milion dolarów

Później Wojciechowska zdradziła, że dzień jej 51. urodzin był jednym z najlepszych w życiu. "Wspaniale jest kończyć 51 lat" - rzuciła. Gwiazda stwierdziła nawet, że nigdy nie czuła się tak szczęśliwa! O jej święcie pamiętali bliscy, a córka podarowała zabieganej mamie zestaw relaksacyjny. Lepszych urodzin nie mogła sobie wymarzyć.

Celebrowała swoje święto z pełną uważnością, ale chwilę później już znów była w pracy. Dzień po urodzinach pojawiła się na wydarzeniu - Co się dzieje w młodych głowach?. Na wystawę zaprosiła wszystkich Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej, a samej Martyny nie mogło tam zabraknąć.

Zobacz także: Martyna Wojciechowska o walce z hejtem! "O WYGLĄDZIE, O WIEKU - standard"

Dziennikarka i podróżniczka pokazała się na scenie ubrana w pomarańczowy garnitur, z błyskiem w oczach i uśmiechem na gładkiej, zadbanej twarzy. Wyglądała jak milion dolarów!

Zobacz także: Martyna Wojciechowska odmłodniała?! Promienieje

Zobacz więcej zdjęć. Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając na tej samej imprezie. Kiedyś byli razem, później walczyli o alimenty. Mają nastoletnich synów

Martyna Wojciechowska o obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Szok, co wyjawiła! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.