Polsat zaliczył wpadkę, widzowie grzmią o braku szacunku. To miał być hołd dla zmarłej Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska odeszła 17 lipca w wieku 59 lat po kilkumiesięcznych zmaganiach z nowotworem mózgu. Była artystką, którą widzowie uwielbiali za niezwykłe poczucie humoru i przebojowość. Kiedy odeszła, w sieci wyrażali swój smutek. Między innymi dlatego telewizja Polsat postanowiła oddać hołd zmarłej Asi. W sobotę, 19 lipca 2025 roku, w wieczornym paśmie stacja miała wyemitować specjalny odcinek "Kabaretu na żywo" z jej udziałem. To wzruszający gest, który miał uczcić pamięć zmarłej artystki i przypomnieć widzom jej niepowtarzalny talent.

Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem, a widzowie Polsatu mówią o braku szacunku.

Polsat specjalnie dla fanów talentu Kołaczkowskiej przytłoczonych niespodziewaną śmiercią artystki zmienił ramówkę. 19 lipca o godzinie 19:55 stacja miała pokazać odcinek "Kabaretu na żywo" z 2017 roku, w którym wystąpił kabaret Hrabi.

Właśnie z tą grupą Kołaczkowska była związana przez ponad 20 lat. Z kolegami zżyła się jak z rodziną, a z Dariuszem Kamysem, jednym z artystów i współzałożycieli grupy, naprawdę łączyły ją więzy rodzinne - był jej szwagrem, mężem ukochanej siostry Agnieszki.

Odcinek programu kabaretowego zaplanowano mniej więcej na godzinę 20, ale wcześniej pokazano mecz siatkówki, który się przeciągnął oraz "Wydarzenia". Ramówka "się rozjechała" - jak zauważyli internauci, komentując spóźnienie Polsatu. Zirytował ich fakt, że mimo to puszczano bloki reklamowe. Inni byli zdziwieni tym, że nie wspominano Kołaczkowskiej w specjalnym programie na żywo.

Wielbiciele Joanny nie zostawili suchej nitki na Polsacie, choć przeciągający się mecz siatkówki nie był niczyją winą.

"Pani Asia nie zasłużyła na taką bylejakość ze strony tej telewizji. To straszne, żeby nie znaleźć kilku osób, które wspomniałyby panią Joannę, powiedziały kilka anegdot, kółka słów wsparcia dla nas jej wielbicieli...??? I jeszcze oczywiście milion reklam.... żenujące to było Polsat!", "To ciekawe, bo załączam Polsat, a tam jakiś film", "To jakaś kpina", "Godzina opóźnienia. Myślałem że to będą wspominki skeczów, a nie emisja ich programu sprzed kilku miesięcy", "Ludzie włączyli telewizory, żeby obejrzeć ten program (w tym ja), a wy macie póki co ponad 30 minut opóźnienia z powodu jakiegoś meczu... Żenada", "Plus godzina reklam oczywiście", "Prawie 20:30, zapowiedzianego kabaretu brak. Brak szacunku, Polsat", "Ramówka się rozjechała, ale bloki reklam po kilkanaście minut muszą być. Nie oglądałem tv od wielu lat, włączyłem, żeby zobaczyć Kołaczkowską. Szkoda komentować" - pisali oburzeni fani Kołaczkowskiej.