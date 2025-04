"The Traitors. Zdrajcy 2": Zbiorowy SZLOCH, szokujące wyznanie i STRASZNA eliminacja…

"Co będzie, to będzie"

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kasia "Żabka" odpadła z programu!

Na śniadaniu w 10. odcinku "The Traitors. Zdrajcy" pojawili się zdrajcy w komplecie - Gosia, Tomek i Grzegorz, oraz lojalni - Dawid, Marcin, Mateusz i Maciej. To oznacza, że zdrajcy w nocy pozbyli się wróżki - Kasi "Żabki". To z kolei pokazuje, że Gosia przekonała Tomka i Grześka, by oszczędzili jej przyjaciółkę, Kasię "FIT", której oni chcieli się pozbyć.

Malwina Wedzikowska zdradziła za to grupię prawdę o Kasi Rycerskiej nazywanej "Żabką". Przez cały program ukrywała ona, że jest wróżką! Grupa była w szoku i chyba faktycznie nikt się tego nie spodziewał.

Dawid jednak przypomniał, że przecież Kasia swego czasu rzuciła na oślep kasztanem w portrety i trafiła Grzegorza...

My, widzowie, wiemy, że miała rację! Czy grupa uwierzy w jej nadprzyrodzone moce?

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy 2": WRÓŻKA Kasia wie kto jest zdrajcą! tego nikt się nie spodziewał!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zdrajcy się pozdradzają wzajemnie?

W grze zostało 8 graczy, w tym 3 zdrajców. Gosia "dorwała" Grześka i namawia go, by wieczorem, przy okrągłym stole pozbyć się Mateusza. Czy zdrajcy dopną swego i wyeliminują kolejnego lojalnego?

Tymczasem Kasia "FIT" poprosiła Grzegorza żeby przekonał ją, że nie jest zdrajcą...

Co ci mogę powiedzieć? Od początku tu przyjechałem i aplikowałem, że chcę być lojalny. I jestem lojalny. Chciałem zagrać w grę, rozwikłać zagadkę i bawić się jak Lara Croft w grze komputerowej. Nie wiem co ci mogę więcej powiedzieć... No nie jestem zdrajcą

- tłumaczył Grzesiek. Kasia stwierdziła, że jej nie przekonał.

Tomek i Grzesiek z kolei mają pretensje do Gosi, że przez nią pozbyli się "Żabki" a nie Kasi "FIT". Wydaje się, że zdrajcy są mocno podzieleni... Natomiast podczas stołu chcą głosować na Matusza albo na Dawida.

Zobacz również: Ale zamieszanie w "The Traitors"! Zdrajcy POKŁÓCILI SIĘ między sobą!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odcinek 10. Zadanie ze złotem

Malwiną Wędzikowska poinformowała uczestników "The Traitors. Zdrajcy 2" że ich zadaniem jest przenoszenie złota przez las i w sumie mogą dołożyć o wspólnej puli 28 tysięcy złotych, a jeśli spełnią wszystkie wymogi - mogą podwoić kwotę czyli zgarnąć aż 56 tysięcy!

Podzielili się na pary - Grzegorz i Mateusz, Gosia i Maciej, Kasia "FIT" i Tomek oraz Marcin i Dawid. Musieli odgadnąć klucz i rozwiązać zagadkę. Ci, którzy rozwiązali je błędnie, wpadali w pułapki. Tzn. mogli wpadać, bo ostatecznie w pułapkę złapał się tylko jeden zawodnik - Tomek. Cała grupa zarobiła razem aż 48 tysięcy do wspólnej puli.

Przy okazji - mieli czas, by w podgrupach omawiać swoje typy... Okazuje się, że wiele osób typuje - słusznie - Grześka. Myślą o nim między innymi Marcin, Dawid i Kasia "FIT".

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy 2": Mistrzyni krav-maga, trener mentalny, piękna modelka... Oto uczestnicy!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odcinek 10. Narady okrągłego stołu

Dawid i Mateusz są pewni siebie wzajemnie, natomiast nie mogą się zdecydować - czy głosować na Tomka, czy Grześka. Obaj to zdrajcy.

Natomiast Kasia "FIT" i Marcin celują w Grzegorza.

Czuje się to napięcie. Wiadomo, że to jest kluczowy stół. Kluczowy dla lojalnych i kluczowy dla zdrajców

- powiedział Grzesiek. W puli do wygrania jest już 274 tysiące złotych!

Robi się poważnie. Nie przygotowałam żadnej mowy motywacyjnej, która ma was zagrzać do walki. Wydaje mi się, że na tym etapie to już nie ma sensu. Doskonale wiecie, co macie robić

- powiedział Malwina Wędzikowska przed dyskusją i od razu ruszyły argumenty - przeciwko Grześkowi. Zaczął Dawid:

Zacznę od swojego typu - typu który wie, że jest moim typem - i jesteś to ty, Grzegorz. Takim argumentem racjonalnym jest to, że twoje głosy były bardzo tożsame z głosami Patrycji. Niezależnie od tego czy to było głosowanie na Marcina, czy na Kasię "Żabkę", takie zupełnie znikąd wzięte, czy to było głosowanie - dla mnie kluczowe - na mnie. Twój głos był zawsze gdzieś obok głosu Patrycji, która była zdrajcą

- wyrzucił z siebie Dawid. Grzegorz odpowiedział:

To co ja mogę powiedzieć to to, że ja nie pamiętam jakie tam miała Patrycja pozostałe typy. Jeżeli chodzi o głosowanie przeciwko tobie, to ja od początku, od rana mówiłem Mateuszowi, z jaką myślą będę iść na stół. Co więcej - wtedy Patrycja mnie odwodziła od swojego głosu i ciebie też, bo namawiała nas na Klaudię, żebyśmy obaj tak zagłosowali. Ja głosując na Kasię "Żabę" chciałem pokazać absurd głosowania "na sprzątanie biurka".

- odparł Grzesiek spokojnym głosem. To nie przekonało Dawida, który powiedział, że to że do tej pory nikt nie typował Grzegorza, czyni go "idealnym zdrajcą". Na to odezwał się Maciej, który od kilku odcinków konsekwentnie jako zdrajcę próbuje wskazać Dawida.

Ty nigdy nie atakowałeś, tylko zawsze się broniłeś. Nigdy nie usłyszałem po tobie żadnego typu, tylko jak już to broniłeś - i nie wiem, czy broniłeś osoby lojalne, czy zdrajców? Ale nigdy nie mogłem od ciebie oczekiwać wsparcia...

- powiedział o Dawidzie Maciej, na co ten odparł:

Ja mówiłem o swoim typie i moim typem była Gosia. Ja jej temat poruszyłem na okrągłym stole i ja porostu spotkałem się ze ścianą (...) stwierdziłem, że dużo lepiej na tym wyjdę, jak nie będę się wychylał, tyle tylko, że nie przewidziałem skutków ubocznych - że właśnie moje imię pojawi się na tym stole. Grałem w tej grze czysto, poza jedną rzeczą. I to wyprostuję i mogę odchodzić. Gosiu - okłamałem cię. Jak wracaliśmy z misji z Escape Roomu, to powiedziałem, że Marcin może mieć tarczę. Uważałem cię za zdrajcę i chciałem namieszać wam w pieczarze

- powiedział Dawid, co Gosia skwitowała: "Powiem ci, że jestem w szoku". Marcin zwrócił uwagę, że Mateusz na 8 stołów - pierwszy zaczynał rozmowę przy Kubie, Kai, teraz ostatnio zrobił to z Gosią. A teraz chce znów zmienić zdanie i głosować na Tomka. Mateusz za to zwrócił uwagę, że Tomasz ciągle przytacza "czarną listę", na której byli Jarosław, Arkadiusz, Mateusz i Dawid.

Raz pomyślcie, nie kto był na czarnej liście, tylko kto ciągle, od sześciu odcinków mówi o czarnej liście. (...) I kasztan! Jak w zadaniu rzucałeś kasztanem w witraż, to pokazałeś, że nie zależy ci na tarczy. A komu nie zależy na tarczy? Zdrajcy! (...) Ostatnia rzecz, którą sobie zapisałem, to są te emocje. Dużo się cieszysz, dużo żartujesz, śmiejemy się z tobą. Ale jak wyrzuciliśmy Patrycję, w końcu zdrajcę, ekstremalnie cieszyliśmy się, była kolacja... Nie widziałem u ciebie szczęścia, tylko niepokój jakiś. Byłeś jedyną osobą...

Tomek przekonywał, że jest lojalny, a przy zadaniu z witrażami po prostu zachował się honorowo. W obronę wzięli go Dawid i współzdrajczyni, Gosia. Od razu ruszyła do ataku na Mateusza, argumentując że za bardzo się broni, oraz... ma czerwone policzki.

Co ciekawe, bardzo to obruszyło Mateusza, który jeszcze niedawno... eliminował Kubę bo uznał że jego pot pachnie jak pot zdrajcy.

Zobacz również: Łzy, wybity bark, modlitwy. A to wszystko NA NIC. Szokująca eliminacja w "The Traitors"

Po tym już poszło z górki, gracze wrócili do swoich "grup" - starszyzny i pozostałych. Malwiną przerwała awanturę Kasi "PIT" i Dawida i rozpoczęła Głosowanie.

Kasia "FIT" zagłosowała na Macieja, bo wie, że mu "nie zagrozi", Dawid - na Grzegorza, "nie wiem dlaczego", Marcin - na Mateusza "bo na nikogo innego nie mam argumentów", Tomek - na Mateusza, Maciej - konsekwentnie na Dawida, Grzegorz na Dawida, Gosia na Mateusza, a Mateusz... na Tomka.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Szokująca eliminacja i WYZNANIE Mateusza przy okrągłym stole

Tym samym Maciej, Grzegorz i Tomasz dostali po jednym głosie, Dawid dwa, a Mateusz 3 i pożegnał się z programem. Tak więc w 10. odcinku "The Traitors. Zdrajcy" znów odpadło dwoje lojalnych!

Mateusz na odchodne zdradził prawdę o sobie i Kasi "PIT" w programie.

Ja niestety w życiu swoim trafiłem na bardzo niefajnego ojca. Ale mam najlepszą, najwspanialszą na świecie mamę. Niektórzy słyszeliście, że moja mama, gdy miałem 4 lata, zebrała się na odwagę żeby wziąć mnie małego i bez pieniędzy, bez niczego uciec od bardzo złej sytuacji w życiu i uciekła do innego miasta. Jest moim bohaterem, jest cudowna, dała mi i mojemu bratu największe ciepło, jakie człowiek mógł dostać. Jestem synem Kasi "PIT", a w tej grze jestem lojalny

- wyznał Mateusz przez łzy. Wszyscy przy stole płakali i nie mogli w to uwierzyć.

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy 2": Wyszło na jaw kto jest synem Kasi! Była też pierwsza eliminacja...

Do tego w nocy, po ich naradzie, dojdzie do kolejnego "morderstwa" i odpadnie jeszcze jeden lojalny - do wyboru zostali Maciej, Marcin, Dawid i Kasia "FIT".

Co ciekawe, Gosia mówi Tomkowi i Grześkowi, że Maciej i Kasia na następnym stole zagłosują na Marcina. Tym razem zdrajcy podjęli decyzję jednogłośną, ale poznamy ją za tydzień.

Tym samym w następnym odcinku po śniadaniu zostanie trzech zdrajców i troje lojalnych! Tego chyba nikt się nie spodziewał...