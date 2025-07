Żona Borysa Szyca założyła na imprezę przeogromne spodnie! "Absolutny must have w modzie"

Borys Szyc z żoną pojawił się na premierze filmu "Vinci 2", w którym gra rolę znanego z pierwszej części komedii "Szerszenia". Na imprezie aktor oczywiście wzbudzał spore zainteresowanie, ale przyćmiła go... małżonka Justyna Szyc-Nagłowska, a konkretnie jej przeogromne spodnie. - To absolutny must have w modzie - mówi nam projektant mody i stylista gwiazd Daniel Jacob Dali.