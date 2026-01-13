Gala Mistrzów Sportu. Mariusz Czerkawski był bożyszczem kobiet w latach 90. Niebywałe, jak wygląda w wieku 54 lat!

Mariusz Czerkawski, legenda polskiego hokeja, pojawił się na Gali Mistrzów Sportu.

Niegdyś bożyszcze kobiet, "Marre" zaskakuje swoim wyglądem w wieku 54 lat.

Mariusz Czerkawski na Gali Mistrzów Sportu. Niebywałe, jak wygląda w wieku 54 lat

Gala Mistrzów Sportu 2026 pełna była nie tylko najlepszych sportowców ostatnich dwunastu miesięcy, lecz także prawdziwych ikon polskiego sportu minionych dziesięcioleci. Wiele z nich publicznie zobaczyliśmy pierwszy raz po dłuższej przerwie. Wśród legendarnych zawodników na Gali Mistrzów Sportu pojawił się m.in. Mariusz Czerkawski, najlepszy polski hokeista wszechczasów, który przez 12 lat grał w słynnej lidze NHL. "Marre" (lub "Polski Książę") znany był nie tylko z umiejętności sportowych. Polskie (i nie tylko) kobiety podziwiały jego urodę. Dla wielu pań był prawdziwym bożyszczem, ale jego serce skradła aktorka Izabella Scorupco. Do dziś pewnie w wielu polskich domach wiszą na ścianie nieco już nadgryzione zębem czasu plakaty Mariusza Czerkawskiego. Obecnie były hokeista ma 54 lata. Gdy przyszedł na Galę Mistrzów Sportu, poznaliśmy go od razu, bo prawie wcale się nie zmienił. Młoda twarz i szczupła sylwetka to jego znaki rozpoznawcze. Aż trudno uwierzyć w to, że Mariusz Czerkawski tak wygląda w tym wieku. Coś niebywałego!

Sportowe tuzy na Gali Mistrzów Sportu: Korzeniowski, Kozakiewicz, Siódmiak, Kosowski i inni

Wspominaliśmy już, że na Gali Mistrzów Sportu poza Mariuszem Czerkawskim zameldowało się wiele sportowych ikon. W tłumie gwiazd dostrzec można było takie tuzy jak: Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Kamil Kosowski (piłka nożna), Robert Korzeniowski (chód sportowy), Monika Pyrek (skok wzwyż), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Tomasz Frankowski (piłka nożna), Andrzej Supron (zapasy), Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna). Szczególną uwagę przykuła m.in. żona Tomasza Frankowskiego, która mocno wyeksponowała biust. Z pań oryginalnie zaprezentowała się też reprezentująca męża Anna Lewandowska w stroju zdjętym niczym z lalki Barbie!

Najlepsi sportowcy w Polsce plebiscytu "Przeglądu Sportowego"

W trakcie Gali Mistrzów Sportu najważniejsze było jednak ogłoszenie wyników plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce w 2025 roku. Wyniki wzbudziły potężne kontrowersje, o czym mówił m.in. Jan Tomaszewski, który wprost stwierdził, że "robią z nas idiotów". Ostatecznie sportowcem roku wybrana została Klaudia Zwolińska. A tak prezentuje się pierwsza dziesiątka plebiscytu:

Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Iga Świątek (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Bartosz Zmarzlik (żużel) Robert Kubica (sporty motorowe) Maria Żodzik (lekkoatletyka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Mateusz Ponitka (koszykówka) Aleksandra Mirosław (wspinaczka) Miko Marczyk (sporty motorowe)