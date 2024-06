i Autor: Anna Shvets / CC0 / pexels.com, zrzutka.pl 14-letni Michał nie straci wzroku. Ludzie udowodnili, że mają wielkie serca!

14-letni Michał nie straci wzroku. Ludzie udowodnili, że mają wielkie serca!

Michał ma 14 lat i jak każdy nastolatek ma swoje zainteresowania i marzenia. Lubi piłkę nożną, w przyszłości chciałby zostać rolnikiem i mieć własne gospodarstwo, jednak najważniejsze jest, by wygrać z ciężką chorobą, która zabiera mu wzrok. Chłopiec jak najszybciej musi pojechać do kliniki w Niemczech, gdzie przejdzie operację, która nie jest refundowana. Na szczęście dzięki dobrym ludziom udało się zebrać kwotę potrzebną na ten cel. Jednak chłopca czekają kolejne zabiegi i kolejne wydatki, które dla jego bliskich są nie do udźwignięcia.