i Autor: CKE

RELACJA NA ŻYWO

Matura 2025: matematyka. Maturzyści odliczają godziny do egzaminu. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI - RELACJA NA ŻYWO

Matura 2025 z matematyki. Tu pojawią się ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI, PYTANIA. We wtorek (6.05) o godz. 9 odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. To jeden z najważniejszych sprawdzianów wiedzy dla każdego ucznia i wielu z nich właśnie tego przedmiotu obawia się najbardziej. Co znajdzie się w arkuszu CKE? Jakie zadania będą czekać na abiturientów? Sprawdźmy!