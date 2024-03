Właścicielka zgubiła psa. Zwierzak wrócił do domu w asyście policji

Co tam się stało?!

W poniedziałek (11 marca) policjanci z gołdapskiej drogówki przeprowadzili dość nietypową interwencję. O godz. 19:30 zgłaszający poinformował mundurowych, że przed jednym ze sklepów od dłuższego czasu znajduje się przywiązany pies. Policjanci pojechali we wskazane miejsce i rozpoczęli poszukiwania właściciela zwierzęcia. Okazało się, że nie ma go w sklepie, ani w okolicy sklepu.

Funkcjonariusze postanowili sami zaopiekować się czworonogiem. - Odwiązali go, uspokoili, a następnie pozwolili, aby pies doprowadził ich tropem do swojego właściciela - mówi mł. asp. Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Po przejściu kilkuset metrów policjanci zapukali do drzwi, pod które doprowadził ich piesek.

- Na miejscu okazało się, że w mieszkaniu znajdowała się roztargniona właścicielka czworonoga - relacjonuje asp. Domańska. Okazało się, że kobieta poszła ze swoim pupilem na zakupy i... zapomniała go zabrać do domu. Kobieta nie kryła łez wzruszenia i wdzięczności. W tym przypadku funkcjonariusze zastosowali pouczenie wobec właścicielki psa.

Przy tej okazji policjanci przypominają, że to właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, właścicielowi grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo kara nagany.

QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15 Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota? myszy psy wróble Dalej