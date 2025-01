Zaatakuje paskudna pogoda. Śnieg, deszcz i gołoledź! Do tego wichury nawet 140 km/h…

Pogoda nas nie rozpieszcza. Podobnie będzie i w czwartek, kiedy to możemy spodziewać się opadów śniegu oraz deszczu. Warunki na drogach mogą być trudne, bo marznący deszcz spowoduje gołoledź. Do tego wszystkiego eksperci spodziewają się silnego wiatru.

Prognoza pogody na 9.01.2025

Jak podaje IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) w czwartek 9 stycznia 2025 w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Można spodziewać się zarówno śniegu, jak i deszczu.

- Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju początkowo śniegu. W północnej Polsce przejściowo opady deszczu będą marznące powodujące gołoledź. Na Pomorzu i w Tatrach prognozowana wysokość opadów śniegu miejscami około 5 cm, w Sudetach do 10 cm. Uwaga, miejscami ślisko! - przestrzegają synoptycy IMGW.

Temperatura 9 stycznia 2025

W czwartek na termometrach dodatnie temperatury. Najcieplej na południu Polski - tam nawet do 10°C.

- Temperatura maksymalna od około 1°C na północy, około 5°C w centrum kraju do 10°C na południu - czytamy na stronie IMGW.

Miejscami może silnie wiać!

- Wiatr na ogół umiarkowany, na południu i wschodzie okresami porywisty, na obszarach podgórskich Karpat w porywach do 70 km/h, przeważnie południowy, jedynie na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 130 km/h, w Sudetach do 110 km/h, i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne - podają eksperci IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (9.01.2025/10.01.2025)

Według ustaleń synoptyków z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (9.01.2025/10.01.2025) zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie kraju.

- Na zachodzie i północy kraju przelotne opady śniegu, w centrum śniegu i śniegu z deszczem, na południowym wschodzie deszczu. Prognozowana wysokość opadów śniegu na zachodzie i północy miejscami do 10 cm, w Karpatach do około 5 cm - podaje IMGW.

Jak podają eksperci, temperatura minimalna od -2°C do 1°C, cieplej na krańcach południowo wschodnich kraju i tam miejscami około 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Karpatach do 120 km/h. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Twierdza Przemyśl - jedna z największych twierdz w Europie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.