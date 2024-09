i Autor: wikimedia.org / fot. Marek Mróz / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license 2,5-letni chłopiec, który wypadł z 5. piętra bloku w Bielsku-Białej, został wybudzony ze śpiączki - poinformował we wtorek, 10 września, Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (na zdj.)

Dobre wieści z Katowic

2,5-latek wybudzony ze śpiączki! Dziecko wypadło z 5. piętra. Lekarze przekazali najnowsze informacje

Michał Michalak | PAP 14:35

2,5-letni chłopiec, który wypadł z 5. piętra bloku w Bielsku-Białej, został wybudzony ze śpiączki - poinformował we wtorek, 10 września, Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do zdarzenia doszło 30 sierpnia, a dziecko trafiło do placówki śmigłowcem LPR w bardzo ciężkim stanie. 2,5-latek przebywa na OIOM-ie, ale rokowania są "ostrożnie optymistyczne".