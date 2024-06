To nie Włochy, lecz mała miejscowość w Polsce. Turyści z całego świata są zachwyceni tym miejscem!

17 września rozpocznie się proces ws. śmierci Izabeli z Pszczyny, ale będzie się on toczył z wyłączeniem jawności. Taką informację przekazała PAP Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny kobiety, dodając, że we wtorek, 18 czerwca, zdecydował o tym Sąd Rejonowy w Pszczynie, wyznaczając ponadto cztery kolejne terminy rozpraw:

24 września;

3 października;

5 listopada;

6 grudnia.

Sąd w Pszczynie odrzucił też wniosek o dopuszczenie do udziału w procesie przedstawicieli Ordo Juris. We wniosku powoływali się oni na art. 90 Kodeksu postępowania karnego, czyli organizacja społeczna może wziąć udział w powyższym postępowaniu, "jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka". Dalsza część tekstu poniżej.

Trzech lekarzy oskarżonych po śmierci Izabeli z Pszczyny

Za śmierć Izabeli z Pszczyny odpowie przed sądem trzech lekarzy tamtejszego szpitala: Krzysztof P. – zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego; Michał M. – ginekolog położnik pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć; i Andrzej P. – ginekolog położnik pełniący wówczas dyżur popołudniowy na Oddziale. Prokuratura zarzuca im narażenie 30-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pozostającego w związku przyczynowo-skutkowym z nieumyślnym spowodowaniem jej śmierci (art. 160 par. 2 kk i art. 155 kk).

Izabela trafiła do placówki we wrześniu 2021 r., w 22. tygodniu ciąży - u dziecka już wcześniej wykryto wady rozwojowe. Kobiecie odeszły wody płodowe, ostatecznie zmarła w wyniku wstrząsu septycznego - zdaniem jej bliskich do tragedii doszło dlatego, że lekarze zbyt długo zwlekali z przeprowadzeniem aborcji.

Po śmierci Izabeli z Pszczyny przez cały kraj przeszła fala protestów pod hasłem "Ani jednej więcej", których uczestnicy krytykowali nie tylko zdarzenia ze szpitala, ale również wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji.