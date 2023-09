Pogoda w Warszawie na 1 października. Będzie padać? Co z Marszem Miliona Serc?

"Siema byczku, to wy przyjechaliście do mnie po zioło?". Po tych słowach został zatrzymany

Marsz Miliona Serc w Warszawie

Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską przejdzie ulicami Warszawy w niedzielę, 1 października. Trasa przemarszu ma około 4 km długości. Zgromadzenie rozpocznie się w samo południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej, a po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II i przejdą nią do ronda „Radosława”. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godz. 16.

Niewykluczone, że w Marszu Miliona Serc udział weźmie więcej osób niż podczas pierwszego marszu organizowanego przez partię Donalda Tuska 4 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że może to być nawet milion osób!

Pogoda w Warszawie 1.10.2023

Czy pogoda nie pokrzyżuje planów osób chcących wziąć udział w Marszu Miliona Serc? Co prawda upały już zelżały, ale jesienią pogoda bywa niepewna. Piątek (29 września) to ostatni dzień wysokich temperatur w stolicy. Termometry mają wskazywać nawet 28 stopni Celsjusza. Dzień przed zgromadzeniem, w sobotę (30 września), znaczeni się ochłodzi. Temperatura spadnie do 18 stopni Celsjusza i będzie padał deszcz.

Na szczęście na niedzielę, 1 października, meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Co więcej, zza chmur wyjrzy słońce, a termometry w samo południe wskażą 17 stopni Celsjusza. Z godziny na godziny będzie robiło się cieplej i przed zakończeniem Marszu Miliona Serc temperatura sięgnie nawet 19 stopni Celsjusza.

