To będzie ich rok! Ujawniamy tajne plany gwiazd. Co szykują Doda, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz, Sanah i inni?

Agata Kulesza w pięciu nowych produkcjach!

Do kogo będzie należał nadchodzący wielkimi krokami rok? O kim będzie najgłośniej? My już wiemy! Wybitna aktorka Agata Kulesza od miesięcy pracowała nad nowymi rolami. Jej fani będą mieli co oglądać. Swoje premiery będą bowiem miały seriale "Breslau" oraz "Ołowiane dzieci". Trzeciego sezonu doczeka się serial "Krew z krwi". Do kin trafi zaś wyczekiwany, nowy film Wojciecha Smarzowskiego (61 l.) "Dom dobry sen zły" z Kuleszą w jednej z głównych ról. Gwiazda prawdopodobnie wejdzie też na plan powracającego po kilku latach hitu Telewizji Polskiej - serialu "Rodzinka.pl".

Wielki powrót Roberta Więckiewicza

Triumfy będzie święcił także Robert Więckiewicz (57 l.). On z kolei pojawi się w nowym, mrocznym serialu Netflixa "Wzgórze psów". Za reżyserię odpowiadają Jacek Borcuch i Piotr Domalewski, a scenariusz współtworzył Jakub Żulczyk. Nic dziwnego, że internauci już nie mogą się doczekać. Zadowoleni będą też fani kultowego już filmu "Vinci". Po 20 latach powstaje druga część tej kryminalnej historii.

A co w świecie muzyki?

Doda szykuje film o sobie

Niesamowitą niespodziankę szykuje już Doda. Artystka niemal codziennie pojawia się na planie filmu dokumentalnego o swoim życiu, który produkuje międzynarodowa platforma. Amazon. Co ciekawe, Rabczewska jest pierwszą w Polsce kobietą, z którą ten zagraniczny gigant podpisał kontrakt. Sama Doda regularnie podkręca atmosferę wokół produkcji. Jak ujawniła, zgodziło się w niej wystąpić trzech jej byłych partnerów...

Sanah wyprzedaje stadiony

W wielką trasę koncertową po stadionach w całej Polsce wyrusza Sanah (27 l.). Artysta w jeden dzień sprzedała wszystkie bilety na pierwszy z ogłoszonych występów. 80 tysięcy wejściówek na PGE Narodowy rozeszło się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, że od razu ogłoszoną drugą datę występu na tym samym stadionie.

Nowe płyty Maryli Rodowicz i Roxie Węgiel

Nowe płyty szykują zaś Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel (19 l.). Ta pierwsza wyda krążek po 8-letniej wydawniczej przerwie. Znajdą się na nim zaskakujące duety z młodymi artystami, którzy biorą na warsztat największe przeboje Maryli. Roxie ze studia nagraniowego wyjdzie tylko na chwilę, by w marcu zagrać trasę koncertową, którą musiała w tym roku odwołać ze względów na problemy zdrowotne.

Czym zaskoczą nas inne gwiazdy? Już nie możemy się doczekać!