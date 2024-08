Wakacje to piękny czas, podczas którego można nie tylko odpocząć, ale i zwiedzić najdalsze zakątki Polski i świata. Wiele gwiazd chętnie relacjonuje swój wypoczynek w mediach społecznościowych, jednak mało rozprawia o tym, ile kosztował dany wyjazd. Niedawno postanowiliśmy zapytać celebrytów o to, czy mają określone budżety na swoje wojaże. Okazuje się, ze niektórzy nie wydają ani złotówki, z kolei inni potrafią wydać naprawdę sporo by oderwać się od ponurej rzeczywistości.

Takimi budżetami gwiazdy dysponują na wakacjach. Dużo czy mało?

Katarzyna Zielińska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że ona nie musi wydać dużo, aby się dobrze bawić. Gwiazda "Barw Szczęścia" powiedziała, iż wystarczy jej rower, koc piknikowy czy plecak. Wyraźnie widać, iż najlepiej czuje się na łonie natury.

"Planuję wakacje dużo wcześniej. Jakiś tam budżet mam zaplanowany, ale też nie uważam, że wszystko musi być, za nie wiadomo jakie pieniądze. Czasem wystarczy plecak, koc piknikowy, wycieczka w góry, rower - więc wcale to nie musi wiele kosztować i z takich form jak najbardziej korzystam" - powiedziała w rozmowie z nami Katarzyna Zielińska.

Ewa Minge z kolei opowiedziała nam o wakacjach, które kosztowały ponad dwieście tysięcy złotych. Na takim wyjeździe projektantka nie czuła się jednak zbyt dobrze. Gwiazda wyjawiła, że wtedy marzyła o znacznie tańszym wyjeździe.

"Mój budżet zawsze dostosowuję do osób, z którymi jeżdżę i bez względu na to czy mam taki moment, że mogłabym wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy i pojechać w jakieś bajkowe miejsce to dla mnie jest ważny człowiek, z którym jadę czy grupa ludzi, z którymi jadę, ponieważ moi przyjaciele są na różnych poziomach finansowych i też przyjaźnię się z takimi ludźmi, którzy rozumieją, że jak jedziemy wspólnie na wakacje, to ktoś może więcej, to jednak nie upieramy się przy pewnym stylu życia - ustalamy wspólny budżet. Ja w swoim życiu naprawdę widziałam bardzo wiele, zwiedziłam bardzo wiele. Byłam w miejscach, w których mówiono mi, że od samego początku danego obiektu nie było żadnych Polaków. Mieszkałam w 300-metrowych willach, wyrzuconych na morze, dolatując prywatnymi samolotami i pamiętam takie moje wakacje, jak to się mówi kolokwialnie najbardziej wypasione. Takie o najwyższym budżecie, gdzie byłam tam z moim ówczesnym partnerem i pamiętam, że siedziałam i pisałam SMS-y do mojej przyjaciółki: "Czapla, ja chcę na Dominikanę za 6 koła". Wtedy sześć koła to był taki porządny, ale nie jakiś dziwny wyjazd, a ten, na którym byliśmy, kosztował chyba ze dwieście tysięcy" - przyznała nam Ewa Minge.

Kasia Burzyńska po zmianach, jakie zaszły w TVP przyznała się do tego, że bardzo dobrze zarabia. Gwiazda "Pytania na śniadanie" nie ma zamiaru oszczędzać na swoich bliskich oraz wakacjach.

"Wakacje to jest taki okres, że ja nie oszczędzam, gdyż nie oszczędzam na moich bliskich, nie oszczędzam na przyjemnościach, nie oszczędzam na przygodzie, więc budżet no niestety nie jest z gumy, ale jadę szeroko na wakacje, gdyż zarabiam dużo w TVP nowej" - wyznała nam Kasia Burzyńska.

Michał Wiśniewski z kolei bardzo chętnie odwiedza miejsca, do których jest zapraszany. Artysta powiedział, że najchętniej wcale nie wydaje pieniędzy.

"Ja generalnie nigdy nie mam budżetu na wakacje, bo bardzo często chodzę na żebry, czyli albo daję się zapraszać i jadę w jakieś ciekawe miejsce, a jeżeli chodzi o czy określam, że jakiś budżet wydam w tym roku to nie. Staram się w ogóle... ja wiem bezczelne... w miarę bezkosztowo" - przyznał nam w rozmowie Michał Wiśniewski.

Barbara Kurdej-Szatan w trakcie wywiadu przyznała, że stara się ograniczać koszty do minimum. Prezenterka TVP pochwaliła Polskę za piękne krajobrazy. Według niej nie trzeba dużo wydawać, by miło spędzić czas podczas wakacji.

"Z budżetem na wakacje jest tak, że oczywiście wydać jak najmniej, my się wybieramy samochodem, więc musimy mieć po prostu na benzynę, ale ostatnio byliśmy na wakacjach, tak przygodowo kajakami, no to musieliśmy wydać na te kajaki, ale potem spaliśmy pod namiotem, więc na nocleg nie wydaliśmy nic. Myślę, że są różne możliwości spędzania czasu. Mamy tak przepiękny kraj, w którym możemy być na przykład nad jeziorem i nie trzeba wydawać na to pieniędzy" - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan.

Mikołaj Roznerski z kolei ciężko pracuje cały rok, aby móc zapewnić swojemu dziecku cudowne wakacje. Aktor nie chciał rozmawiać o pieniądze, jednak wyznał, że nie będzie oszczędzać na synu.

"Nie, nie mam określonego budżetu na wakacje. Wydaje mi się, że pracuje się po to cały rok, że jak są te wakacje, to chce się, żeby po prostu było fajnie, a że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc nie będę podawał tutaj kwot, a że spędzam wakacje z moim dzieckiem, a na dzieciach się nie oszczędza i tyle" - wyjawił nam Mikołaj Roznerski.

