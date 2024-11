Damian Soból zginął w Strefie Gazy. Nowe fakty z prokuratury. Chodzi o ważne dokumenty

Niezwykły jubileusz pani Janiny z Różanki. Skończyła 100 lat! Goście życzyli co najmniej 200!

Pijani rodzice opiekowali się córeczką. 18-miesięczne dziecko trafiło do rodziny zastępczej

Deszcz, śnieg i jeszcze to. Paskudna pogoda w Polsce [Prognoza IMGW na 29.11.2024]

Spis treści

Damian Soból zginął w Strefie Gazy

Damian Soból był wolontariuszem organizacji World Central Kitchen. Polak zginął w Strefie Gazy w nocy z 1 na 2 kwietnia. Oprócz niego, w wyniku ataku sił izraelskich, zginęli:

Australijczyk

Amerykanin

Kanadyjczyk

Palestyńczyk

trzech Brytyjczyków

W samochód pracowników trafił pocisk zaraz po tym, jak auto przekroczyło granicę. Wolontariusze pomagali w dostarczaniu żywności, która przybyła kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. 20 kwietnia 2024 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe młodego mężczyzny z Przemyśla. Po ataku na konwój siły Izraela zwolniły dwóch dowódców. Trzech otrzymało naganę.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami

Śledztwo w sprawie śmierci Polaka. Nowe fakty z prokuratury w Przemyślu

Polacy złożyli wniosek o międzynarodową pomoc prawną. Ma to związek ze śledztwem w sprawie śmierci Damiana Sobola. Prokuratorzy chcą poznać wszystkie okoliczności śmierci 35-latka z Podkarpacia. Na wniosek odpowiedzieli przedstawiciele Autonomii Palestyńskiej.

Dokumenty z Autonomii Palestyńskiej trafiły do przetłumaczenia i dopiero jak to się stanie, polscy śledczy będą mogli ocenić, na ile pełna jest ta realizacja naszego wniosku o pomoc prawną. Zakres prośby śledczych z Przemyśla był bardzo szeroki. Chodziło m.in. o udostępnienie materiałów z palestyńskiego postępowania, zebranie wskazanych dowodów czy przesłuchanie określonych świadków - ustalił dziennikarz rmf24.pl.

Polscy prokuratorzy zapewniają, że w naszym kraju wykonano wszystkie możliwe czynności. Śledczy czekają na reakcję USA oraz Izraela.

Tak Izrael zareagował na atak na konwój

Przypomnijmy - po opisywanym ataku, serwis „Times of Israel” zacytował oświadczenie sił zbrojnych tego kraju. Podano w nim, że przeprowadzone zostanie dogłębne śledztwo, aby poznać okoliczności tego zdarzenia.

Odniesiono się tym samym do informacji o wolontariuszach zabitych w Gazie, w tym obcokrajowcach. Strona zapewniła, że zależy jej na wyjaśnieniu tej sprawy. Ambasador Izraela w Polsce zamieścił natomiast przeprosiny i złożył kondolencje rodzinom, poprosił nawet o kontakt do bliskich Damiana Sobola, ale jednocześnie opublikował serię oburzających wpisów, umniejszających skalę tragedii i broniących interesy swojego kraju. Tych, którzy zarzucali izraelskiej armii celowość działania, nazwał antysemitami, podając, że Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia, również dla dobra całego świata zachodniego.