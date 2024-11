Nowe województwo w Polsce. To miasto może zyskać ważny status? MSWiA odpowiada

Język śląski wchodzi w rynek gier komputerowych

Ślązacy od lat walczą o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Gdy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, prezydent Andrzej Duda w maju bieżącego roku zawetował ustawę. Nie powstrzymuje to jednak mieszkańców naszego regionu przed promowaniem języka śląskiego.

W dyskontach rośnie liczba produktów w dwujęzycznych nazwach. Śląsko-polskie tablice znajdziemy m.in. w Knurowie, Piekarach, Katowicach czy też Tarnowskich Górach. Język śląski mocno wkracza również w kulturę. Uniwersytet Śląski otworzy nowy kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli o języku śląskim i kulturze regionu.

Za bary z grą Gothic 1, która wyprodukowana została przez niemiecką firmę Piranha Bytes a polskiego wydania oraz lokalizacji (wraz z dubbingiem) doczekała się dzięki firmie CD Projekt, wpadło trzech Ślązaków pochodzących z Piekar Śląskich, czyli: Mateusz Tomanek - programista implementujący tłumaczenie, tłumacz, Karol Chwastek - marketingowiec i tłumacz oraz Michał Mikołajczyk - dźwiękowiec.

Dzięki środkom uzyskanym w ramach Mikrograntów, w projekcie biorą udział nie tylko fani gry, lecz także profesjonalni aktorzy teatralni i filmowi. Razem z nami odkryj świat Gothica na nowo i zanurz się w jego unikalnym klimacie! - zapowiedzieli pomysłodawcy "Ślonskiego Gothica"

Ślōnski Gothic. Kiedy premiera gry po śląsku?

Prace nad tym niezwykłym projekt rozpoczęły się na początku czerwca 2024 roku od stworzenia internetowej platformy do tłumaczenia wszystkich dialogów w grze.

Obecnie twórcy projektu już w 90 procentach ukończyli tłumaczenie rozmów głównych postaci na język śląski, także skrypty są już praktycznie gotowe. Przed piekarzanami pozostała jeszcze większość prac z śląskim dubbingiem postaci pobocznych oraz bezimiennych.

- W tym momencie mamy gotowe około 45%. Przewidywany termin udostępnienia modyfikacji to maj/czerwiec 2025 r. Na ten moment cieszymy się, że mamy bardzo pozytywne komentarze pod naszymi pracami. To nas szalenie motywuje do dalszej pracy - informuje redakcję ESKI Karol Chwostek, jeden z trzech pomysłodawców Ślōnskiego Gothic.

Głosy Ślōnskiego Gothica. Oni użyczyli swoich głosów w grze

Do tej pory twórcy zaangażowali już blisko 40 lektorów. Głosu do Ślōnskiego Gothica podłożyli już: aktorzy - Robert Talarczyk, Mirosław Neinert, Dariusz Niebudek, dziennikarze - Dariusz Schmidt, Bartek Gruchlik oraz Jarosław Juszkiewicz, który jest w kolejce do nagrywania, influencerzy - Niklaus Pieron, Bonkol oraz Radosław Palacz.

Ponadto w projekt zaangażowali się także aktorzy teatralni. Jednym z nich jest Andrzej Ogłoza, występujący m.in. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Gra Gothic rozgrywa się na wyspie Khorinis, w Górniczej Dolinie - ośrodku karnym otoczonym "magiczną barierą" uniemożliwiającą wyjście. Więźniów i kopaczy wykorzystuje się tam do wydobywania magicznej rudy, potężnego magicznego surowca, który następnie zostaje dostarczany do królewskich skarbców.