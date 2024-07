Okradł księdza po mszy świętej. O kradzież obwinił duchownego. "Jakby mi pożyczył 200 zł, to bym nie musiał"

Nie żyje Piotr Kubica. Piłkarz GKS Futsal Tychy zginął w wypadku

Piotr Kubica z GKS-u Futsal Tychy to śmiertelna ofiara wypadku, do którego doszło na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. 34-letni piłkarz pracował na co dzień w spółce PGE Energetyka Kolejowa S.A, a w dniu tragedii, tj. w niedzielę, 21 lipca, prowadził na miejscu prace serwisowe przy stacji transformatorowej ST8. W czasie zdarzenia mężczyzna został porażony prądem, ale jego życia nie udało się uratować mimo interweniujących na miejscu służb. Przyczyny wypadku bada nie tylko policja w Jaworznie.

- Został powołany specjalny zespół powypadkowy, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Zespół współpracuje ze wszystkimi powołanymi do tego służbami - poinformowała spółka.

Jak wcześniej informowaliśmy, na rzecz rodziny zmarłego piłkarza ruszyła zbiórka pieniędzy. Mimo krótkiego czasu ludzie wykazali się dużą ofiarnością, wpłacając już prawie 34 tys. zł.

