Nowe wieści w sprawie wypadku Kasi Stoparczyk. Szczegóły wprost z prokuratury

Katarzyna Stoparczyk zginęła 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku drogowym na trasie ekspresowej S19. Jej śmierć dotknęła nie tylko rodzinę i bliskich, ale także środowisko dziennikarskie, kolegów i odbiorców, którzy przez lata cenili wrażliwość Kasi i sposób, w jaki rozmawiała z dziećmi. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 17 września - 12 dni po śmierci.

Mszę żałobną odprawiono w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie. Rodzina zdecydowała, że część kościelna ceremonii pogrzebowej będzie dostępna dla wszystkich pragnących pożegnać dziennikarkę, natomiast w złożeniu urny mieli wziąć udział tylko najbliżsi. Tak też się stało.

Zobacz także: Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk. Zdążyła ją zamknąć na 2 tygodnie przed śmiercią. Historia Stanisława Tyma

Prokuratura o śledztwie. Sprawa wypadku Stoparczyk jest w toku

Od śmierci Katarzyny Stoparczyk minął ponad miesiąc, a dochodzenie dotyczące dramatycznego wypadku, w którym poniosła śmierć, wciąż się toczy. Prokurator rejonowy Piotr Walkowicz w rozmowie z "Faktem" poinformował:

Wykonujemy czynności w tej sprawie, skrupulatnie gromadzimy dowody. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, zmierzamy do zebrania pełnego materiału i powołania biegłych celem uzyskania rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.

Zobacz także: Wyjątkowy wieniec na pogrzebie. Tak mąż i synowie pożegnali Katarzynę Stoparczyk

Co z kierowcą drugiego auta?

Wydaje się, że na finisz śledztwa trzeba będzie jeszcze poczekać. Tym bardziej że wciąż nie przesłuchano kierowcy drugiego auta biorącego udział w zdarzeniu drogowym z 5 września. Mężczyzna przeżył wypadek, ale nie jest w stanie udzielić wyjaśnień.

Zobacz także: Niemal miesiąc po śmierci Katarzyny Stoparczyk ujawniono, kim naprawdę była zmarła dziennikarka. Mało kto to wiedział

Niestety stan jego zdrowia nie pozwala na wykonanie z jego udziałem czynności procesowych - stwierdził Walkowicz.

I dodał:

Mamy już wyniki badań na obecność alkoholu we krwi, przy czym musimy przeanalizować je w kontekście pozostałych dowodów, też w kontekście czynności ratowniczych i medycznych, które były udzielane w stosunku do tej osoby bezpośrednio po zdarzeniu.

Zobacz także: Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna dla wszystkich. Ale pogrzeb tylko dla rodziny

Prokurator poinformował, że przesłuchano już wszystkich świadków, ale materiał wciąż jest pogłębiany. Póki te czynności nie zostaną zakończone, nie można powołać biegłych:

Do czasu zgromadzenia pełnego materiału będziemy musieli z powołaniem biegłych się wstrzymać. Oni muszą otrzymać kompletny materiał.

Zobacz także: Tak teraz wygląda grób Kasi Stoparczyk. Na prywatnym pochówku byli tylko najbliżsi

Zobacz więcej zdjęć. Michał Bajor wzruszająco pożegnał Kasię Stoparczyk. Przejmujące słowa! Nagle zaczął śpiewać